Pintura
Retratos de luxo para a Eurocidade
Martina Bugallo foi a gañadora da XIII Edición do Certame de Pintura ao Aire Libre Antonio Fernández, celebrado en Tomiño e Cerveira, mentres que Eduardo Pérez e Carlos Martínez acadaron a segunda e terceira posición respectivamente
A pasada fin de semana estivo marcada pola arte nás dúas beiras do río Miño, no marco da decimoterceira edición do Certame de Pintura ao Aire Libre Antonio Fernández, que bateu o récord de participación con 40 artistas.
A actividade celebrouse de forma simultánea nas vilas fronterizas de Tomiño e Vila Nova de Cerveira, onde os e as artistas traballaron in situ para plasmar diferentes paisaxes da contorna, nunha actividade desenvolta pola Eurocidade Cerveira-Tomiño, coa colaboración da Fundaçao Bienal de Arte de Cerveira e da Comunidade de Montes de Goián.
Pola mañá, entregáronse os soportes ás persoas inscritas, que se desprazaron logo a distintos puntos de Goián e Cerveira para deixar voar a súa imaxinación e plasmar en directo tanto as paisaxes coma a vida cotiá destes lugares.
Unha vez finalizadas as obras, a Praza Pintor Antonio Fernández acolleu a exposición e posterior valoración por parte do xurado, formado por artistas de ambas marxes do río.
Pilar Piñeiro, Luisa Soeiro, Ana María Pintora e Lucía Nunes, foron as artistas encargadas de valorar e escoller as pezas premiadas.
Premios
Na categoría de adultos, Martina Bugallo resultou gañadora do primeiro premio do certame, dotado de 1.200 euros, nun acto de entrega presidido pola alcaldesa de Tomiño, Sandra González.
O segundo posto foi acadado por Eduardo Pérez, e o terceiro para Carlos Martínez, ambos premiados con 500 euros.
A alta calidade dos traballos realizados e presentados fixo que se outorgaran tamén 3 áccesits, dotados de 100 euros cada un, que recaeron en Hugo Horstmann, Estela García e Santiago Riera.
Na categoría xuvenil, a premiada resultou Sara Cerqueira, mentres que na infantil foi Tristán Villar quen se fixo co primeiro posto. A cativada gañadora recibiu un diploma conmemorativo para celebrar a súa participación, e material de debuxo e pintura para que poidan continuar desenvolvendo a súa creatividade e experimentando nesta disciplina.
O certame
O Certame de Pintura al Aire Libre Antonio Fernández é un concurso ao aire libre no que os participantes, de todas as idades, crean obras artísticas in situ. Os temas son libres, sempre que represente paisaxes ou escenas do entorno natural definido polas organizacións. Non se admite traballar a partir de fotografías ou debuxos previos, e compítese por un primeiro premio de 1200 euros.
