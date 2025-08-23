Rematan as conferencias no BaiVerán
[Baiona]
Esta semana celebrouse na Capitanía Marítima a última das conferencias organizadas pola Concellp neste verán de 2025. O investigador Lorenzo Pastrana, director do Instituto Ibérico de Investigación con sede en Braga, pechou o ciclo coa charla titulada «O tamaño importa. Nanotecnoloxía, o poder do extremadamente pequeno». O Concello agradeceu a participación, anticipando novas propostas para o o vindeiro ano.
