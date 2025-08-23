Arbo
Récord histórico de público na XXX Festa da Lamprea Seca
A celebración, declarada de Interese Turístico de Galicia, encheu a vila de música, deporte, viño e tradición
A vila de Arbo converteuse do 8 ao 10 de agosto no epicentro da gastronomía e da cultura na bisbarra coa celebración da XXX Festa da Lamprea Seca, unha cita que neste 2025 acadou cifras de participación sen precedentes. Declarada de Interese Turístico de Galicia, a edición do trixésimo aniversario superou todas as expectativas de asistencia, consolidando a súa proxección e reafirmando a relevancia de Arbo como «capital mundial da lamprea no verán».
Durante os tres días de festa esgotáronse todas as racións dispoñibles desta especie emblemática da comarca, con máis dun milleiro de degustacións servidas.
A Lamprea Seca, protagonista indiscutible do evento, ofreceuse en múltiples elaboracións que fixeron as delicias dos visitantes: en empanada, á brasa ou rechea, amosando a versatilidade dunha tradición culinaria que se transmite de xeración en xeración.
A experiencia gastronómica completouse coa presenza das adegas locais, que puxeron en valor os seus viños da Denominación de Orixe Rías Baixas. A maridaxe fixo da festa unha cita única para amantes da boa mesa e do patrimonio galego.
A Carballeira de Turbela, corazón da celebración, acolleu un programa cheo de actividades complementarias que mesturaron música, deporte e tradición.
Alí déronse cita milleiros de persoas chegadas de Galicia, doutras comunidades autónomas españolas e mesmo de países veciños como Portugal e Francia. A afluencia internacional confirma o crecente interese que esperta esta celebración máis alá das fronteiras, consolidando a súa proxección global.
O alcalde de Arbo, Horacio Gil, salientou que esta edición «superou todas as expectativas en canto a afluencia e participación», ao tempo que destacou que a continuidade desta tradición fortalece a identidade local e promove o seu recoñecemento internacional.
A cooperación entre adegas, administración e comunidade resultou, segundo apuntou, fundamental para garantir o éxito da festa e asegurar a súa continuidade nos vindeiros anos.
Con máis de tres décadas de traxectoria, a cita reafírmase como un dos eventos máis destacados en Galicia pola súa capacidade de combinar gastronomía, cultura e convivencia, e por ofrecer unha plataforma privilexiada para a promoción do territorio.
O Concello xa traballa nos preparativos da próxima gran cita coa lamprea: a Festa da Lamprea, que en 2026 cumprirá a súa 66ª edición e se celebrará os días 24, 25 e 26 de abril.
