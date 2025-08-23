Arbo

Récord histórico de público na XXX Festa da Lamprea Seca

A celebración, declarada de Interese Turístico de Galicia, encheu a vila de música, deporte, viño e tradición

A lamprea seca serviuse en preparacións para todos os gustos, maridada cos mellores caldos da contorna. | // D.P.

A lamprea seca serviuse en preparacións para todos os gustos, maridada cos mellores caldos da contorna. | // D.P.

D. P.

[Arbo]

A vila de Arbo converteuse do 8 ao 10 de agosto no epicentro da gastronomía e da cultura na bisbarra coa celebración da XXX Festa da Lamprea Seca, unha cita que neste 2025 acadou cifras de participación sen precedentes. Declarada de Interese Turístico de Galicia, a edición do trixésimo aniversario superou todas as expectativas de asistencia, consolidando a súa proxección e reafirmando a relevancia de Arbo como «capital mundial da lamprea no verán».

Unha carballeira ateigada disfrutou da música de Treixadura. | //D.P.

Unha carballeira ateigada disfrutou da música de Treixadura. | //D.P.

Durante os tres días de festa esgotáronse todas as racións dispoñibles desta especie emblemática da comarca, con máis dun milleiro de degustacións servidas.

A Lamprea Seca, protagonista indiscutible do evento, ofreceuse en múltiples elaboracións que fixeron as delicias dos visitantes: en empanada, á brasa ou rechea, amosando a versatilidade dunha tradición culinaria que se transmite de xeración en xeración.

A experiencia gastronómica completouse coa presenza das adegas locais, que puxeron en valor os seus viños da Denominación de Orixe Rías Baixas. A maridaxe fixo da festa unha cita única para amantes da boa mesa e do patrimonio galego.

A Carballeira de Turbela, corazón da celebración, acolleu un programa cheo de actividades complementarias que mesturaron música, deporte e tradición.

Alí déronse cita milleiros de persoas chegadas de Galicia, doutras comunidades autónomas españolas e mesmo de países veciños como Portugal e Francia. A afluencia internacional confirma o crecente interese que esperta esta celebración máis alá das fronteiras, consolidando a súa proxección global.

O alcalde de Arbo, Horacio Gil, salientou que esta edición «superou todas as expectativas en canto a afluencia e participación», ao tempo que destacou que a continuidade desta tradición fortalece a identidade local e promove o seu recoñecemento internacional.

A cooperación entre adegas, administración e comunidade resultou, segundo apuntou, fundamental para garantir o éxito da festa e asegurar a súa continuidade nos vindeiros anos.

Con máis de tres décadas de traxectoria, a cita reafírmase como un dos eventos máis destacados en Galicia pola súa capacidade de combinar gastronomía, cultura e convivencia, e por ofrecer unha plataforma privilexiada para a promoción do territorio.

O Concello xa traballa nos preparativos da próxima gran cita coa lamprea: a Festa da Lamprea, que en 2026 cumprirá a súa 66ª edición e se celebrará os días 24, 25 e 26 de abril.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents