Gastronomía
Pazos celebra ás súas amizades cun xantar
A romaría de amigos e veciños de Pazos será o 7 de setembro
[Covelo]
O barrio de Pazos, en Covelo, celebrará o 7 de setembro a súa romaría de veciños e amigos de Pazos, co obxectivo de estreitar os lazos veciñais e comunitarios que unen a este pequeno barrio .
A romaría comezará a partir das 13:00 horas no Torreiro de Pazos, e contará cunha abundante comida popular composta de polbo do Carballiño, carne ao caldeiro, viños, refrescos, cervexa, sobremesa e café.
Priorizaranse as reservas, que se poden facer no teléfono 610602641, e haberá para rematar unha gran queimada feita polo recoñecido Bruxo Queiman, seguida pola actuación en vivo do grupo Club Naval.
En caso de chuvia, haberá carpa, porque un barrio unido está preparado para calquera inconvinte.
