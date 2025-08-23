Infancias
O verán salcedense é de ocio para a cativada e conciliación
É a primeira vez que se ofrecen campamentos de verán sen custo para as familias
O verán en Salceda de Caselas está marcado por unha ampla programación de actividades destinadas a facilitar a conciliación das familias e ofrecer alternativas de lecer á infancia e á mocidade.
O Concello, en colaboración coa ANPA Altamira e outras entidades, impulsou campamentos e cursos para congregar á cativada da vila, moitos deles de xeito gratuíto, o que supuxo un alivio importante para a economía das familias.
Concicliación
Un dos programas máis salientables foi «Conciliación con corazón», que se desenvolveu en colaboración co Concello de Salvaterra de Miño e contou con financiamento da Xunta de Galicia.
Esta iniciativa, con campamentos quincenais de balde, atendeu a 105 menores de entre 3 e 12 anos en instalacións municipais de Salceda, incluíndo tamén actividades nas piscinas públicas. Fontes do Concello destacan o bo ambiente e a actitude de respecto e empatía que demostraron tanto a rapazada como as súas familias ao longo das diferentes quendas.
CRI TIC
Tamén houbo espazo para a aprendizaxe tecnolóxica a través do CRI TIC, campamento dixital gratuíto organizado coa colaboración da Fundación Esplai. Neste caso, participaron 75 menores de 9 a 16 anos, que tiveron a oportunidade de achegarse ás novas tecnoloxías dun xeito lúdico e festivo. A mestura entre diversión e formación permitiu que a rapazada se mostrase moi satisfeita coa experiencia e co aprendido durante a súa estadía no campamento.
Campamento
Outro dos piares fundamentais da programación foi o campamento da ANPA Altamira, o máis antigo do municipio e que, nesta edición, contou por primeira vez con apoio económico do Concello de Salceda.
A través da liña 2 do Plan Máis Provincia 2025 da Deputación de Pontevedra, este campamento puido ofrecerse a un mellor prezo para as familias participantes, atendendo a preto de 200 menores de 3 a 12 anos.
Como en anos anteriores, desenvolveuse en instalacións municipais e incluíu asistencia ás piscinas públicas.
Natación
A oferta completouse cos cursos de natación, organizados nas piscinas municipais ao longo de diferentes quendas mensuais. Máis de cen menores participaron en cada un destes cursos, que reforzaron a programación estival e permitiron á cativada mellorar as súas habilidades acuáticas ao tempo que facían deporte.
O equipo de goberno local amosou a súa satisfacción polos resultados desta ampla programación, que converteu o verán en Salceda nun tempo con múltiples posibilidades de conciliación e lecer. A alcaldesa, Loli Castiñeira, agradeceu o esforzo realizado polas persoas implicadas, en especial pola concelleira de Benestar Social e Ensino, Selene González, á que atribuíu un papel clave para acadar unha oferta variada e de calidade, gran parte dela de carácter gratuíto.
Castiñeira subliñou a importancia de vivir nun municipio con tanta poboación nova e comprometeuse a seguir reforzando as políticas municipais dirixidas á infancia e á mocidade. Ao mesmo tempo, puxo en valor a suma das iniciativas privadas que tamén se desenvolveron na vila, o que contribuíu a que ningún menor quedase sen opcións de ocio durante a época estival.
A combinación de campamentos, cursos e actividades deportivas consolidouse como unha ferramenta eficaz para apoiar ás familias, ao tempo que se garante á rapazada un verán cheo de aprendizaxe, diversión e convivencia.
En palabras do propio equipo de goberno, o reto agora é manter e ampliar esta liña de actuación, ofrecendo en vindeiras edicións un catálogo aínda máis completo de propostas. O obxectivo: que Salceda sexa un referente en programas de conciliación e en políticas activas que poñan á infancia e á mocidade no centro da acción municipal.
