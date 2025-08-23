Folk
O Rocha Folk celebra a súa quinta edición esta semana
O festival conta cunha ampla programación de concertos, obradoiros e animacións de rúa
A parroquia tudense de Caldelas convértese esta fin de semana no epicentro da música tradicional coa celebración da quinta edición do Rocha Folk, Festival Folk Internacional que remata hoxe.
Organizado pola Asociación Cultural A Insua e co apoio do Concello de Tui, o evento forma parte da programación cultural do verán e ofrece dúas xornadas nas que a música e a tradición serán protagonistas.
Os escenarios escollidos para esta cita foron a ribeira, a capela do Carmen e o exterior do Balneario de Caldelas. A programación arrincou onte no exterior do Balneario cun obradoiro de percusión e canto impartido por Joel Padín.
A segunda xornada, a de hoxe, arrinca ás 11.30 horas coa animación de rúa do grupo de gaitas Inquedanzas, do Centro Cultural Aloia de Pazos de Reis.
Ás 12.00 horas será a quenda do dúo Sisto, de Vilameán (Tomiño), recentemente premiado no concurso de Gaita e Tamboril de Tui. Xa ás 13.00 horas volverá a Banda de Gaites de Candás, que ofrecerá música polas rúas e máis tarde, ás 21.30, un concerto no escenario principal da ribeira.
Tamén hoxe, ás 13.15 horas, as pandereteiras «Os Caramuxos» e «Mouchiñas», pertencentes á Asociación O Fiadeiro de Vigo, subirán ao escenario principal para interpretar pezas da tradición galega. A mediodía, veciños e visitantes poderán compartir un xantar campestre na ribeira acompañado dunha foliada libre.
Xa pola tarde, ás 18.00 horas, Os Carecos impartirán un obradoiro de baile tradicional no escenario principal, onde regresarán de noite para pechar o festival cunha actuación ás 23.30 horas. O grupo interpretará parte do repertorio do novo disco que teñen previsto publicar este ano.
A programación completarase coa música do dúo formado por Antía Caaveiro e Antón Lago, que actuarán ás 20.30 horas na capela do Carmen, e coa presenza de Sheila Patricia, quen ofrecerá o seu concerto no escenario principal ás 22.30 horas.
