O espazo fortaleza de Goián acolle un curso de licenza de navegación

As prazas están abertas ata o 26 de agosto para participar nunha formación teórica e práctica completa

Espazo fortaleza de Goián. | // D.P.

D. P.

[Tomiño]

O Espazo Fortaleza de Goián (Tomiño) acollerá o venres 29 de agosto pola tarde un curso para a obtención da Licenza de Navegación, organizado pola Real Federación Galega de Motonáutica en colaboración co Concello de Tomiño e o Club Náutico Inclusivo Baixo Miño. A actividade contará cunha matrícula reducida de 120 euros, cunha tarifa aínda máis económica para persoas con discapacidade. O prazo de inscrición permanecerá aberto ata o martes 26 de agosto.

A formación inclúe dúas horas de teoría e catro horas de prácticas de seguridade e navegación, ademais da tramitación administrativa, o pagamento das taxas e a expedición do título, que poderá recollerse na sede da Federación ou solicitarse o envío ao domicilio. A Licenza permite manexar embarcacións de lecer de ata seis metros de eslora con motor acorde ao fabricante, navegar ata dúas millas dun porto ou abrigo, e conducir motos náuticas.

Para inscribirse será necesario cubrir o formulario dispoñible nos canais oficiais da Federación e achegar os seguintes datos: nome e apelidos, NIF, data de nacemento, domicilio, teléfono e correo electrónico, así como copia do DNI, certificado psicofísico e xustificante bancario do pagamento da matrícula.

