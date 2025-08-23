Navegar
O espazo fortaleza de Goián acolle un curso de licenza de navegación
As prazas están abertas ata o 26 de agosto para participar nunha formación teórica e práctica completa
O Espazo Fortaleza de Goián (Tomiño) acollerá o venres 29 de agosto pola tarde un curso para a obtención da Licenza de Navegación, organizado pola Real Federación Galega de Motonáutica en colaboración co Concello de Tomiño e o Club Náutico Inclusivo Baixo Miño. A actividade contará cunha matrícula reducida de 120 euros, cunha tarifa aínda máis económica para persoas con discapacidade. O prazo de inscrición permanecerá aberto ata o martes 26 de agosto.
A formación inclúe dúas horas de teoría e catro horas de prácticas de seguridade e navegación, ademais da tramitación administrativa, o pagamento das taxas e a expedición do título, que poderá recollerse na sede da Federación ou solicitarse o envío ao domicilio. A Licenza permite manexar embarcacións de lecer de ata seis metros de eslora con motor acorde ao fabricante, navegar ata dúas millas dun porto ou abrigo, e conducir motos náuticas.
Para inscribirse será necesario cubrir o formulario dispoñible nos canais oficiais da Federación e achegar os seguintes datos: nome e apelidos, NIF, data de nacemento, domicilio, teléfono e correo electrónico, así como copia do DNI, certificado psicofísico e xustificante bancario do pagamento da matrícula.
- Crecer en paz, dereito ou oportunidade?
- Nigrán fecha o mes de xullo festexando ao seu patrón, San Fiz
- A utopía cultívase na Paradanta
- O Grupo Extra pon hoxe o punto final ás festas de Ribadelouro
- O Reggaeton Beach Festival leva a Nigrán o show máis urbano
- Redondela aposta pola reciclaxe de cortiza cun proxecto pioneiro
- Redondela anuncia as súas actividades para agosto
- O Porto do Molle acolle hoxe unha romaría para todos os gustos