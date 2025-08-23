Festivais
Os novos talentos da bisbarra amosan no Rosal a súa música
O Festival dos Músicos Xoves terá lugar esta tardiña na Praza do Calvario, con tres bandas de música compostas pola mocidade das comarcas
O Rosal remata hoxe unha semana de axenda cultural axitada.
Será ás 20:30 na Praza do Calvario, que se convertirá no escenario do Festival dos Músicos Xoves, unha oportunidade para escoitar e apoiar aos novos talentos locais no marco do ciclo Cámara Fest.
Pasarán esta noite pola praza a Sociedad Musical Banda Lanhelense, a Banda de Música Cultural de Salceda de Caselas e a Agrupación Musical do Rosal.
Estes concertos serán o broche de ouro para unha semana que comezou co Camera Fest, que levou á Igrexa de Santa Mariña un concerto monográfico protagonizado polo recoñecido flautista Fernando Raña, acompañado pola compositora e frautista Katrina Penman e a pianista Rasa Biveiniene. Esta actuación incluiu ademais unha clase maxistral para toda a familia frautística.
O resto da semana, a veciñanza rosaleira puido gozar dos Tardeos na Praza, que renderon homenaxe ao cantautor español Joaquín Sabina. e un concerto de Roberto Caco.
