Festivais

Os novos talentos da bisbarra amosan no Rosal a súa música

O Festival dos Músicos Xoves terá lugar esta tardiña na Praza do Calvario, con tres bandas de música compostas pola mocidade das comarcas

D. P.

[O Rosal]

O Rosal remata hoxe unha semana de axenda cultural axitada.

Será ás 20:30 na Praza do Calvario, que se convertirá no escenario do Festival dos Músicos Xoves, unha oportunidade para escoitar e apoiar aos novos talentos locais no marco do ciclo Cámara Fest.

Pasarán esta noite pola praza a Sociedad Musical Banda Lanhelense, a Banda de Música Cultural de Salceda de Caselas e a Agrupación Musical do Rosal.

Estes concertos serán o broche de ouro para unha semana que comezou co Camera Fest, que levou á Igrexa de Santa Mariña un concerto monográfico protagonizado polo recoñecido flautista Fernando Raña, acompañado pola compositora e frautista Katrina Penman e a pianista Rasa Biveiniene. Esta actuación incluiu ademais unha clase maxistral para toda a familia frautística.

O resto da semana, a veciñanza rosaleira puido gozar dos Tardeos na Praza, que renderon homenaxe ao cantautor español Joaquín Sabina. e un concerto de Roberto Caco.

