Solidariedade
Nigrán toma posición contra o xenocidio
«Nigrán, non somos indiferentes. Paremos o xenocidio» é o lema escollido para a pancarta e para as pulseiras que se repartirán entre a veciñanza
O Concello de Nigrán non mira cara o outro lado no xenocidio contra o pobo palestino e desde esta semana visibilízao na fachada da Casa Consistorial cun lema moi claro: «Nigrán, non somos indiferentes. Paremos o xenocidio», xunto a bandeira palestina.
Ademais, aquelas persoas que o desexen poden recoller dúas pulseiras na Oficina de Información Cidadá (planta baixa do Concello) ou nas oficinas de Turismo con exactamente o mesmo lema e deseño. O obxectivo é deixar patente tanto por por parte da cidadanía de Nigrán como da súa administración máis próxima o rexeitamento da masacre que está a causar Israel. Por este motivo, o Concello irase sumando tamén a todas as mobilizacións que con tal motivo se realicen, tal e como viña facendo.
«Cada gran de area suma nesta loita pola paz; queremos que se unan máis municipios, administracións e gobernos para internacionalmente forzar o cese da barbarie», xustifica o alcalde, Juan González, presidente ademáis do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade e quen xa en maio de 2024 aprobou unha moción plenaria que se esixía o fin do ataque a Gaza. «Temos o deber de situarnos no lado correcto da Historia e de alzar a nosa voz en contra do asasinato de seres humanos indiscriminadamente, o que está a ocorrer só se pode cualificar de xenocidio e está a pasar ante a mirada impasible de todo o mundo, non se pode consentir esta violación do dereito internacional en pleno século XXI, estase a empregar a fame tamén como arma de guerra, o que está a acontecer é unha auténtica atrocidade que non ten xustificación posible» expresa González, quen pide empatía a toda a poboación e ás administracións, «esas crianzas poderían ser as nosas tamén, sen máis», finaliza González, pedindo aos demais concellos «que non vexan cara outro lado e visibilicen a súa postura».
- Crecer en paz, dereito ou oportunidade?
- Nigrán fecha o mes de xullo festexando ao seu patrón, San Fiz
- A utopía cultívase na Paradanta
- O Grupo Extra pon hoxe o punto final ás festas de Ribadelouro
- O Reggaeton Beach Festival leva a Nigrán o show máis urbano
- Redondela aposta pola reciclaxe de cortiza cun proxecto pioneiro
- Redondela anuncia as súas actividades para agosto
- O Porto do Molle acolle hoxe unha romaría para todos os gustos