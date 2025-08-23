Patrimonio
Os Muíños do Folón e do Picón adáptanse aos pequenos da casa
Os roteiros estrela do Rosal cambian para facerse accesibles á cativada
A programación de visitas guiadas é un dos pratos fortes do verán rosaleiro, que este ano continúa con visitas aos Muíños do Folón e do Picón e ao Museo do Cabaqueiro, ampliando a súa oferta para chegar a todos os públicos.
A gran novidade dos mércores son as actividades familiares adaptadas e deseñadas para facer coa cativada que, pola dificultade das rutas habituais, non poderían participar nos percorridos completos. Grazas a esta proposta, os máis pequenos tamén poderán gozar da natureza, coñecer o patrimonio e vivir a experiencia de descubrir este espazo igual que os maiores. No que queda de agosto, estas visitas infantís e familiares terán lugar o mércores 27 nos Muíños do Folón. Pola súa banda, os xoves ás 19:00 horas celébranse percorridos interpretativos completos polos Muíños do Folón e do Picón, cun itinerario de 3,5 quilómetros e dificultade moderada que combina patrimonio, natureza e historia. En agosto, queda a cita do xoves 28.
Ademais, incorpórase unha segunda cita semanal: as visitas curtas ao Folón, de 60 minutos de duración, que se realizan os domingos ás 10:30 horas. Este mes poden realizarse o domingo 24 e o domingo 31.
Setembro
Xa no mes de setembro, haberá visitas completas aos Muíños do Folón e do Picón os domingos 7, 14 e 21 ás 10:30 horas.
A oficina de turismo, situada no muíño número 1 do Folón, permanecerá aberta ata o 21 de setembro, cun horario de atención presencial de mércores a domingo.
Os luns e martes, atenderase de forma telefónica. As prazas para todas as visitas son limitadas, polo que é necesaria inscrición previa a través do correo electrónico visitasguiadas@orosal.gal ou no teléfono 618 029 916.
