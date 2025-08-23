Concurso

«Flota como poidas» chega mañá, aboiando contra o mal tempo

Entre todos os concursantes sortearase un cáiac e os premiados levarán cadansúa cesta de froitas e agasallos sorpresa

Participantes nunha edición anterior de «flota como poidas». | // D.P.

D. P.

[Nigrán]

Nigrán celebra mañá, domingo 24 de agosto a xa tradicional concentración de «artefactos flotantes» chamada «Flota Como Poidas» que, como novidade deste ano, sairá desde a zona do escenario ao aire libre do esteiro de A Foz ás 17:30 horas.

A recollida de dorsais será no punto de saída o mesmo día de 16.00 a 17.00 horas.

Porque o importante é participar, entre todas as persoas que concursen sortearase un cáiac, e os participantes que resulten premiados levarán cadansúa cesta de froitas e o seu diploma e agasallo sorpresa.

O Concello de Nigrán recorda que é obrigatorio o uso de chaleco salvavidas, correndo a cargo de cada participante.

Coma sempre,premiarase o artefacto flotante máis «currado» e máis cutre, a tripulación máis simpática, a familia máis intrépida e participativa, o tripulante máis vello e máis novo e o clásico galardón, e o máis esperado de cada edición: o «Titanic» para o primeiro que afunda.

