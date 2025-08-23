Concurso
«Flota como poidas» chega mañá, aboiando contra o mal tempo
Entre todos os concursantes sortearase un cáiac e os premiados levarán cadansúa cesta de froitas e agasallos sorpresa
Nigrán celebra mañá, domingo 24 de agosto a xa tradicional concentración de «artefactos flotantes» chamada «Flota Como Poidas» que, como novidade deste ano, sairá desde a zona do escenario ao aire libre do esteiro de A Foz ás 17:30 horas.
A recollida de dorsais será no punto de saída o mesmo día de 16.00 a 17.00 horas.
Porque o importante é participar, entre todas as persoas que concursen sortearase un cáiac, e os participantes que resulten premiados levarán cadansúa cesta de froitas e o seu diploma e agasallo sorpresa.
O Concello de Nigrán recorda que é obrigatorio o uso de chaleco salvavidas, correndo a cargo de cada participante.
Coma sempre,premiarase o artefacto flotante máis «currado» e máis cutre, a tripulación máis simpática, a familia máis intrépida e participativa, o tripulante máis vello e máis novo e o clásico galardón, e o máis esperado de cada edición: o «Titanic» para o primeiro que afunda.
- Crecer en paz, dereito ou oportunidade?
- Nigrán fecha o mes de xullo festexando ao seu patrón, San Fiz
- A utopía cultívase na Paradanta
- O Grupo Extra pon hoxe o punto final ás festas de Ribadelouro
- O Reggaeton Beach Festival leva a Nigrán o show máis urbano
- Redondela aposta pola reciclaxe de cortiza cun proxecto pioneiro
- Redondela anuncia as súas actividades para agosto
- O Porto do Molle acolle hoxe unha romaría para todos os gustos