Cultura
Éxito na V Mostra de Cinema
Xa se coñecen as pezas gañadoras
A V Mostra de Cinema do Rosal volveu converter a comarca no centro da curtametraxe durante cinco intensas xornadas. A programación contou, ademais, con propostas paralelas como concertos e exposicións .
Esta quinta edición recibiu máis de 1.100 inscricións, das que se seleccionaron 32 curtametraxes finalistas. As obras proxectáronse ao longo de catro noites na Praza do Maio de Tabagón, cunha excelente acollida por parte do público.
Proxectáronse oito curtas por xornada, ofrecendo un completo percorrido por diferentes xéneros e estilos narrativos. Cada noite ofrecíase chocolate quente de balde, e o sábado pechouse cunha queimada tradicional aberta a todo o público.
A cerimonia de clausura tivo lugar nos xardíns do Concello do Rosal, cun ambiente festivo amenizado pola música en directo de Marina Sorin e Nacho Mastretta. Durante o acto entregáronse os sete galardóns da Mostra.
Entre os premiados estiveron «Selección Natural» como mellor curtametraxe; Nacho Guerreros, recoñecido pola súa interpretación en «Piedra, papel, tijera»; «City of Pigs», galardoada co mellor guión; e «Depredador», que acadou o premio á mellor fotografía. Tamén destacaron «Angie» como mellor urtametraxe social, «Cualquier día la envenenas» na categoría rural, e «Faistino», que foi escollida polo público como mellor curtametraxe.
- Crecer en paz, dereito ou oportunidade?
- Nigrán fecha o mes de xullo festexando ao seu patrón, San Fiz
- A utopía cultívase na Paradanta
- O Grupo Extra pon hoxe o punto final ás festas de Ribadelouro
- O Reggaeton Beach Festival leva a Nigrán o show máis urbano
- Redondela aposta pola reciclaxe de cortiza cun proxecto pioneiro
- Redondela anuncia as súas actividades para agosto
- O Porto do Molle acolle hoxe unha romaría para todos os gustos