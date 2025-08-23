Cultura

Éxito na V Mostra de Cinema

Xa se coñecen as pezas gañadoras

D. P.

[O Rosal]

A V Mostra de Cinema do Rosal volveu converter a comarca no centro da curtametraxe durante cinco intensas xornadas. A programación contou, ademais, con propostas paralelas como concertos e exposicións .

Esta quinta edición recibiu máis de 1.100 inscricións, das que se seleccionaron 32 curtametraxes finalistas. As obras proxectáronse ao longo de catro noites na Praza do Maio de Tabagón, cunha excelente acollida por parte do público.

Proxectáronse oito curtas por xornada, ofrecendo un completo percorrido por diferentes xéneros e estilos narrativos. Cada noite ofrecíase chocolate quente de balde, e o sábado pechouse cunha queimada tradicional aberta a todo o público.

A cerimonia de clausura tivo lugar nos xardíns do Concello do Rosal, cun ambiente festivo amenizado pola música en directo de Marina Sorin e Nacho Mastretta. Durante o acto entregáronse os sete galardóns da Mostra.

Entre os premiados estiveron «Selección Natural» como mellor curtametraxe; Nacho Guerreros, recoñecido pola súa interpretación en «Piedra, papel, tijera»; «City of Pigs», galardoada co mellor guión; e «Depredador», que acadou o premio á mellor fotografía. Tamén destacaron «Angie» como mellor urtametraxe social, «Cualquier día la envenenas» na categoría rural, e «Faistino», que foi escollida polo público como mellor curtametraxe.

