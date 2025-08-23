Bibliotecas
A cultura tomiñesa renóvase co novo Espazo Isaura Gómez
A Aula Estudo pecha as súas portas e dá paso a un moderno centro
Tomiño vén de despedir un dos seus espazos máis emblemáticos dos últimos anos: a Aula Estudo, que desde a súa inauguración en 2020 se converteu nun lugar de referencia para a infancia e a xuventude.
Clausurouse definitivamente este mes, cun acto simbólico que reuniu a persoas usuarias e responsables, antes de dar paso ao proxecto que marcará o futuro cultural da vila: o Espazo Isaura Gómez. Este novo centro abrirá as súas portas en setembro, coincidindo co inicio do curso académico, e contará cun equipo renovado que se encargará da xestión da biblioteca municipal e do impulso das actividades culturais.
A Aula Estudo xurdiu en plena pandemia, nun momento no que o acceso a espazos seguros para o estudo era moi necesario. O seu obxectivo foi ofrecer un lugar amplo, cómodo e equipado con internet, especialmente pensado para aquelas persoas que non dispoñían destas facilidades nos seus fogares. O proxecto, ideado polos arquitectos Xavier Pousa e Lara Leal, transformou un antigo cine nun moderno espazo de aprendizaxe. Ademais, a artista Pilar Alonso dotou o edificio dun valor simbólico singular coa súa obra «Súbelo a la nube», realizada con follas de libros doados polos veciños e destinada a representar a transición do coñecemento físico ao dixital.
Durante cinco anos, a Aula Estudo converteuse nun piar fundamental para a comunidade. Máis de 540 chaves de acceso foron entregadas neste tempo, unha cifra que reflicte a gran acollida do proxecto e a implicación da veciñanza. O Concello de Tomiño quixo recoñecer este éxito organizando unha foto colectiva de despedida, que serviu para celebrar o traballo feito e poñer en valor a importancia do espazo.
O peche non supón unha perda, senón o inicio dun novo capítulo. O Espazo Isaura Gómez, chamado así en homenaxe a unha figura histórica da localidade que loitou pola igualdade e se converteu en referente social, nace co propósito de ser un centro cultural moderno e ambicioso. O edificio acollerá unha biblioteca municipal actualizada, zonas amplas de estudo e espazos de encontro pensados para fomentar a convivencia, a aprendizaxe e a participación cidadá.
O equipo que estará á fronte deste novo proxecto é un grupo de profesionais con experiencia en xestión bibliotecaria e cunha forte vinculación coa vida cultural local. A coordinación recae en Inma Vicente, que terá un papel fundamental tanto na xestión xeral como na dinamización de actividades e na coordinación co Departamento de Cultura. O seu labor non se limitará a cuestións administrativas, senón que se centrará tamén en garantir unha programación coherente e participativa, en sintonía coas iniciativas culturais do municipio.
Xunto a ela estará Lucía Alonso, bibliotecaria responsable da atención ao público e da xestión dos servizos. A súa función será asegurar que a biblioteca se manteña como un lugar accesible e acolledor, facilitando o acceso aos fondos e fomentando a participación cidadá. Pola súa parte, Nerea Pérez, actualmente vinculada á Universidade de Santiago de Compostela mediante un voluntariado universitario, integrará o equipo apoiando especialmente a área de Arquivo e Imaxe. Esta sección está pensada como un espazo de conservación e difusión da memoria histórica local, no que a veciñanza poderá achegar fotografías, documentos e materiais que axuden a construír unha memoria colectiva compartida.
A alcaldesa de Tomiño, Sandra González, destacou a relevancia deste paso adiante e puxo en valor o simbolismo do nome escollido para o novo centro: «foi totalmente necesario rescatar o nome dunha das figuras máis imprescindibles no panorama tomiñés, como é Isaura Gómez, quen loitou constantemente por unha sociedade máis igualitaria e se converteu nun referente».
