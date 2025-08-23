Irmandamento
Cincuenta porriñeses viaxan a Ribadeo
O obxectivo da viaxe foi coñecer a vila natal do filántropo Ramón González
Se fai uns meses un grupo de veciños do Porriño viaxaban a Madrid para coñecer a obra de Antonio Palacios na capital do Estado, este mes, outro medio cento de porriñeses desfrutaron dunha excursión a Ribadeo para, do mesmo xeito, saber máis do legado do filántropo Ramón González, figura pola cal ambos pobos galegos irmandáronse este mesmo ano. Un legado que sigue vivo na memoria de ámbalas dúas vivas a través das súas obras e contribucións.
O alcalde Alejandro Lorenzo acudía ás inmediacións do polideportivo municipal, de onde partiu o autobús, para desexarlle á veciñanza participante nesta iniciativa turística e cultural, unha boa xornada.
A veciñanza viaxa acompañada da concelleira de Turismo, Vanessa Ucha, que fai fincapé na importancia de levar a cabo iniciativas como estas. «Estas viaxes, que ademais son gratuítas para os participantes, son unha oportunidade para aprender, compartir e fortalecer o orgullo de pertencermos a unha terra con tanta riqueza».
Trala visita e xantar nesta vila da Mariña Lucense, onde foron recibidos polo alcalde Daniel Vega e outras autoridades municipais, a excursión continúa pola tarde para coñecer outra localidade con moita historia, Mondoñedo, onde visitarán a súa emblemática catedral.
Esta visita será recíproca e no Porriño agardan xa a chegada dos veciños de Ribadeo á vila, «onde serán recibidos como na súa propia casa porque no Porriño recibimos a todo o mundo cos brazos abertos», indica Alejandro Lorenzo, incidindo en que «dende o Concello, ademais de divulgar todas estas iniciativas, tamén llo trasladamos ás diferentes asociacións veciñais e agora ademais abrimos unhacanle a través da cal todas as persoas que estean interesadas en recibir este tipo de información, rexistrando esa petición, reciban persoalmente tódolos avisos de actividades como estas nas que pode participar».
- Crecer en paz, dereito ou oportunidade?
- Nigrán fecha o mes de xullo festexando ao seu patrón, San Fiz
- A utopía cultívase na Paradanta
- O Grupo Extra pon hoxe o punto final ás festas de Ribadelouro
- O Reggaeton Beach Festival leva a Nigrán o show máis urbano
- Redondela aposta pola reciclaxe de cortiza cun proxecto pioneiro
- Redondela anuncia as súas actividades para agosto
- O Porto do Molle acolle hoxe unha romaría para todos os gustos