Concertos
«A banda da loba» protagonizará hoxe o festival «Chandefolk»
A actuación será a partir das 22:00 no merendeiro de Chan de Rapadouro
O Concello de Nigrán celebra hoxe o seu festival «Chandefolk» con A Banda da Loba presentando o seu derradeiro disco, «Lovismo», no merendeiro de Chan de Rapadouro, Chandebrito, a partir das 22:00 horas.
Este recoñecido quinteto de mulleres galegas visita Nigrán a través do programa «+ Música» da Deputación de Pontevedra.
Accesibilidade
Como é habitual, o Concello disporá das súas mochilas vibratorias para todas aquelas persoas xordas que o soliciten previamente no 690679675 ou no mail info@entresignos.com.
A banda da loba
A Banda da loba son Andrea, Estela, Iria, Marcela e Xiana e agora presentan o seu quinto traballo, «Lovismo», tras ter arrancado no 2017 con «Bailando as rúas» , «Fábrica de luz» (2019), «Hasme oír» (2021) e «Xabón Lagarta» (2022). Xuntas crean un estilo musical propio e heteroxéneo, fusionando pop, rock, blues, folk e sons tradicionais galegos, con letras que a miúdo exploran temas de empoderamento feminino e a cultura galega.
O amor non foi nunca un tema especialmente tratado polo grupo, pero tras esta última etapa na que estivo tan presente nas súas vidas por diversos motivos, decidiron explorar e falar sobre el e as súas múltiples formas e expresións.
«Lovismo» é, en palabras do grupo, «unha declaración de amor, un fío vermello que nos une dende o corazón. Lovismo é un canto polos amores que son e os que non chegan a ser. Unha aperta ás amigas que aparecen e ás que permanecen. Un aloumiño ás lobiñas que nacen no cubil. Un recoñecernos na man que compartimos para transitar este camiño. Un espazo no que agroma o desexo, dende a liberdade, o tempo da seducción. Lovismo é querernos ben. Un bico na meixela cando chove e cando o sol pecha as pálpebras. Lovismo é o que queremos».
