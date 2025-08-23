Exposicións
A arte máis diversa recúa en Baiona
A mostra itinerante «Arte en Movemento» amplía a súa estadía en Baiona ata o 30 de setembro. A iniciativa, impulsada pola artista e comisaria Ana Mosquera (UMA), reúne máis de cen obras de trece creadores consagrados e novos talentos.
A avenida Monterreal número 13 de Baiona acolle estes días a primeira edición da Galería Itinerante Arte en Movemento, un proxecto nacido da man da artista Ana Mosquera, coñecida artisticamente como UMA.
Ela mesma comisaria esta mostra, na que tamén participa como artista, e coa que pretende achegar a creación contemporánea ás distintas localidades. «A idea naceu da inquedanza por levar a arte a diferentes lugares e promovela. En lugar de montar unha galería fixa prefiro movela e dar a cada localidade a oportunidade de coñecer e apoiar aos seus artistas locais», explica.
Neste debut participan trece creadores, entre eles nomes xa consolidados e outros que comezan a abrirse camiño.
O público pode descubrir as propostas de Caino, Carolina Avendaño, Fernando Cobo, Degonza, Diego F. Goberna, Pilar Gova, Gerardo Goberna (AIO), Landín, José Miranda, Noelia Oliveira e a propia UMA. A exposición complétase con esculturas de Chipy Bao e pezas de artesanía asinadas por Mónica Velas. «Algúns levan anos de traxectoria, outros están comezando, pero todos teñen unha calidade boísima», subliña a comisaria.
A sala funciona cunha dinámica particular: as obras vanse renovando periodicamente, de xeito que cada visita se converte nunha experiencia distinta. En total poden verse máis de cen creacións elaboradas con técnicas variadas, que van desde acrílicos ata bolígrafo sobre madeira, óleos e propostas de técnica mixta.
O éxito da convocatoria fixo que a mostra, inicialmente prevista ata o 31 de agosto, se prorrogase un mes máis, prolongándose así ata o 30 de setembro. O espazo abre todos os días da semana, en horario de 12:00 a 14:00 horas e de 18:00 a 23:00 horas.
Baiona é só a primeira parada dun proxecto que nace con vontade de percorrer distintas localidades.
A comisaria e artista UMA xa traballa na preparación da próxima edición, aínda sen lugar definido, mantendo vivo o espírito de levar a arte máis alá das paredes dunha galería convencional.
