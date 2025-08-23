Festa do xamón
Un ano máis de sal e umami na Cañiza
A Carballeira do Cacharado acolleu 1a pasada fin de semana a xornada culminante da 59 ª edición da Festa-Feira do xamón na Cañiza, que combinou tradición, música e o mellor sabor para todas as idades
A 59.ª edición da Festa-Feira do Xamón na Cañiza celebrouse do 12 ao 15 de agosto de 2025 nunha programación expandida rica en gastronomía, música e actividades familiares, revalidando como cada ano o seu prestixio, que nestas case seis décadas sitúan a celebración como un evento emblemático do verán gastronómico do sur de Galicia.
Programación previa
A inauguración dafesta arrancou o martes 12 coa actuación da grande Mercedes Peón e o seu espectáculo «Ingrávida», que percorre os temas máis relevantes dos seus álbums, nunha viaxe sonora e emocional de 70 min, a través dun repertorio marcado polas recollidas etnomusicolóxicas, a creación electrónica e a súa poderosa posta en escena.
O mércores 13 dedicouse á elaboración do bocadillo de xamón xigante e a un obradoiro de pan infantil. Xa pola noite, houbo verbena con Mega CDC.
O xoves 14 contou cun pasarrúas cos cabezudos centenarios acompañados do grupo Santa Cristina de Valeixe, unha masterclass de corte de xamón e cata de viños (con aforo limitado a 100 persoas) e unha verbena animada por Super Top e Ritmo Joven
A realización do bocadillo de xamón xigante foi un dos eventos máis singulares e extraordinarios da festa. O aperitivo estaba construído dunha única barra de pan de 20,90 metros de longo, sen cortes, e unha única loncha de xamón de 27 metros, superando o récord do ano pasado, no que se acadaran os 20,38 metros.
O evento serviu unhas 700 racións e contou coa colaboración do maestro xamoneiro Víctor Burgos, Galeguiños e Galeguiñas Xente do Mundo, e o electricista Javier Souto, que instalou o forno necesario para tal proeza.
Día grande
Durante a xornada principal, o pasado venres na carballeira do Cacharado, desenvolveuse o X Concurso Nacional de Cortadores de Xamón, no que todas as racións cortadas foron vendidas.
A partir das 11:00, iniciouse a venda de tickets e o concurso; ao mediodía partiu a emblemática Comitiva do Xamón partiu dende a Casa Consistorial ata a Carballeira, acompañada por gaitas, cabezudos, e charanga, nun desfile que evocou a tradición da festa, aínda encabezada por unha parella de bois.
Entre as 12:30 e as 13:30 actuaron «Os do Cruceiro», a Asociación Cultural Santa Cristina de Valeixe e a «Charanga SGHAE».
Ás 14:30, entregáronse os premios do concurso e realizou un sorteo de tres xamóns.
Pola tarde, ás 19:00 horas, os máis pequenos puideron gozar do espectáculo infantil «Brincadeiras da Lingua», da compañía Migallas Teatro, na rúa Oriente.
E para pechar un día tan especial, a noite animouse co grupo «La Noria» e a orquestra «Solara», nunha verbena que puxo a bailar á Praza Maior.
No día grande da festarepartíronse máis de 10 000 racións elaboradas con xamón como tortilla, empanada, bocadillo, xamón asado ou croquetas, ademais doutros produtos locais como polbo, mel, viño ou tetilla.
O alcalde Luis Piña lembrou como este evento, iniciado hai case seis décadas, permanece como patrimonio identitario no que «cada cacho de xamón leva un pedazo de A Cañiza».
Tamén estivo presente o alcalde de Vigo, Abel Caballero, que non se resistiu a probar o emblema da Cañiza e rendirse ante o delicado sabor umami e salgado do mellor xamón da comarca.
