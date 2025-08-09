Rural
A XX edición do Festival Artealdea en Covelo chega á súa recta final
O festival ofrece cada ano unha programación marcada pola diversidade e o ocio
Desde comezos de agosto e ata mañá, Covelo convértese de novo nun espazo de encontro coa arte e as tradicións grazas ao festival Artealdea, que este ano celebra a súa 20ª edición.
O festival, organizado por Artealdea e coa colaboración do Concello de Covelo, ofrece unha programación única que mestura música, danza, teatro, talleres creativos, excursións, gastronomía popular e actividades para todas as idades, garantizando á veciñanza e aos visitantes da vila o acceso a un ocio cultural diferente, e que non sempre é posible nas áreas rurais
Programación
A contorna de Piñeiro acolle estas semanas múltiples actividades en dous escenarios, con espectáculos de música popular galega, copla, tango, percusión afro-brasileira, recitales poéticos, humor e concertos.
Non faltan tampouco as tradicionais queimadas populares e as foliadas participativas.
O público pode gozar tamén dunha ampla oferta de talleres: barro, arte téxtil, voz, pigmento e auga, danza tradicional, tango, teatro, biomagnetismo cuántico e moito máis.
As mañás complétanse con excursións guiadas a lugares naturais e patrimoniais do municipio, combinando arte, historia e natureza.
Últimos días
Hoxe ás 19:00 Rianxeira ofrecerá un número de transformismo cómico, seguido ás 19:10 de Astral - Humor espiritual.
Ás 20:30 haberá un concerto de Juan Carlos Cambas.
Mañá, domingo 10 de agosto, para pechar o Festival, celebrarase unha gran comida popular, seguida dunha mostra de talleres, actuacións de música tradicional galega e unha queimada popular escenificada para despedir esta edición do festival, especial por cumplir dúas décadas de vida.
A comida será ás 14:00, a mostra de talleres ás18:00, e os concertos e serán desenvolveranse a partir das 19:00, acompañados dunha tradicional queimada, nunha xornada frenética que promete despedir Artealdea por todo o alto.
Vinte anos de arte rural
Desde a súa primeira edición, Artealde converteuse nun referente cultural en Galicia, fomentando a participación veciñal e mantendo vivas as raíces artísticas e culturais da zona.
Este 20º aniversario consolida o festival comoun evento imprescindible para a veciñanza, visitantes e amantes da cultura popular.
