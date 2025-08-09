Sociedade

«Xuntas» e a Escola de Familias promoven o benestar en Salceda

As persoas interesadas están a tempo de participar nestes programas

Sobre estas liñas, unha das sesións da Escola de Familias. Á dereita, as usuarias do programa Xuntas realizan actividade física. | // D.P.

D. P.

[Salcedaa de Caselas]

Desde o mes de xuño está en marcha o programa Xuntas, unha iniciativa promovida polas concellarías de Igualdade dos concellos de Salceda de Caselas, As Neves e Salvaterra de Miño.

O obxectivo do programa é ofrecer un espazo para mulleres no que compartir experiencias, mellorar o benestar emocional e fomentar a igualdade e a prevención da violencia de xénero.

Xuntas inclúe diferentes servizos e actividades pensadas para dar resposta ás necesidades das participantes. Entre elas atópanse asesoramento xurídico e psicolóxico, obradoiros diversos, sesións de ioga e mindfulness, cafés compartidos e proxeccións audiovisuais. Todas as accións son gratuitas e non precisan inscrición previa, aínda que se pode solicitar información adicional a través da Concellería de Igualdade de Salceda de Caselas ou chamando ao teléfono 685 211 882.

A organización destaca que este programa busca crear un entorno seguro onde mulleres de diferentes idades poidan coñecerse, sentirse escoitadas e acompañadas, coidando así a súa saúde mental. As actividades desenvolvidas ata agora nos meses de xuño e xullo terán continuidade nas vindeiras semanas.

Próximos encontros

O próximo encontro será o 28 de agosto na Casa da Cultura ADR Castelao cunha sesión sobre comunicación. Durante o mes de setembro está prevista unha programación que abordará temáticas como a saúde mental (martes 2 no Auditorio Municipal), a lectura compartida baixo o título Un libro, un mundo (luns 8), unha sesión de mindfulness (mércores 10), un novo Café en Igualdade (venres 12 ás 19:00h no centro social A Devesa), e o peche do programa o martes 23 cun conversatorio sobre as diferentes formas de violencia, tamén na Casa da Cultura ADR Castelao ás 19:00h.

Escola de Familias

En paralelo, estase a desenvolver a segunda edición da Escola de Familias nos concellos de Salceda de Caselas e Salvaterra de Miño. Esta iniciativa, incluída na subvención de igualdade do programa Corresponsables da Xunta de Galicia, está destinada a persoas con responsabilidades educativas: nais, pais, responsables legais, profesionais da educación ou calquera persoa interesada na aprendizaxe en materia de crianza e educación.

Durante as primeiras sesións, tratáronse cuestións como a xestión das explosións emocionais, a coeducación no ámbito familiar e o uso responsable das novas tecnoloxías. A actividade está pensada para o público adulto e a infancia ao mesmo tempo. Mentres as persoas adultas participan en dinámicas, conversas e reciben recomendacións por parte dunha educadora social, as cativada (entre os 4 e os 16 anos) asiste a actividades lúdicas e formativas nun espazo paralelo. Desta forma, o programa ofrece un servizo gratuíto de formación e ocio adaptado a cada grupo de idade.

Despois do éxito da primeira edición, ambos os concellos manteñen a súa aposta por esta proposta dirixida á infancia, a xuventude e as familias. As sesións continuarán durante o mes de setembro e comezos de outubro cunha serie de temáticas centradas no desenvolvemento persoal e emocional. Abordaranse cuestións como a autoestima e os Trastornos da Conduta Alimentaria, a prevención do acoso escolar, a educación afectivo-sexual, a risoterapia, o mindfulness, a autoaceptación e as ferramentas para establecer límites.

Inscrición

Cada unha das sesións terá lugar nun dos dous concellos organizadores, polo que é preciso que tanto as persoas adultas como as crianzas interesadas se inscriban previamente. Para iso, está habilitado o correo electrónico: omix@salcedadecaselas.gal.

O enfoque destas dúas iniciativas, baseado na igualdade, a saúde mental e a corresponsabilidade busca fortalecer os lazos comunitarios e contribuír á creación dunha sociedade máis xusta e inclusiva.

