Volve o «Nigranblues»
Festivais
Nigrán repite o que o verán pasado se converteu no primeiro festival da comarca adicado íntegramente ao blues.
Este terá lugar de xeito gratuito o sábado 16 de agosto a partir das 19:00 horas no espazo deportivo municipal Dunas de Gaifar (Panxón) e, nesta segunda edición, contará cun cartel de luxo liderado pola recoñecida vocalista de Chicago Robbin Kapsalis e a figura do blues británico Giles Robson, harmonicista e guitarrista.
Esta iniciativa, unha aposta conxunta entre o Concello de Nigrán e a produtora FB Produxion, é a culminación do exitoso ciclo anual Blues & Rías, que durante todo o ano achegou a Galicia a grandes nomes do blues nacional e internacional, afianzando a comarca como un polo de atracción para este estilo musical.
«Así como o Nigranjazz sitúa a Nigrán no mapa peninsular dos mellores recintos para escoitar jazz, agora temos o «Nigran Blues» na nosa programación co obxectivo de ser tamén unha referencia neste xénero musical clave no desenvolvemento de outros moitos estilos», considera Juan González, alcalde do municipio.
O festival presentará un cartel de primeiro nivel que acolle diferentes facetas do blues e o rhythm and blues.
Kapsalis & Robson
A estrela de Chicago Robbin Kapsalis, cunha voz que evoca a paixón de lendas como Koko Taylor, únese ao aclamado harmonicista e guitarrista británico Giles Robson para unha actuación que promete ser a xoia da noite.
Nestor Pardo
Dende A Coruña, o talentoso guitarrista e compositor Nestor Pardo ofrecerá a súa particular visión do blues con influencias do rhythm and blues e o swing, demostrando por que é un dos artistas máis respectados do panorama nacional.
J Doe & The Blues Preachers
A banda, xa coñecida na escena galega, traerá o seu enérxico e auténtico blues, garantindo unha conexión inmediata co público.
Big Jam Session
O festival pechará cunha «Big Jam» multitudinaria a cargo da banda residente das Jams da Casa de Arriba, Red Duck Blues, que convidará a outros músicos a sumarse no escenario nunha sesión improvisada e chea de maxia.
Food trucks
Ademais da música en directo, o evento ofrecerá unha experiencia completa con food trucks variados e a animación do DJ Phantomatic para manter o ritmo entre concerto e concerto. Como novidade destacada, o artista vigués Marcos Puingher realizará un espectáculo de live painting durante o festival, creando unha obra de arte en directo que capturará a esencia da xornada.
Ademais, en caso de que chovese o Festival anuncia que non se suspenderá, senón que se trasladará ao Auditorio Municipal de Nigrán.
