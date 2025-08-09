Treixadura ponlle música á XXX Festa da Lamprea Seca de Arbo

y O emblemático grupo actuará hoxe ás 22:30 na Carballeira de Turbela

Sobre estas liñas, concerto de Treixadura. Á dereita, ración de lamprea seca. | // RAFA VÁZQUEZ/HERNANDEZ M.A.

D. P.

[Arbo]

A música tradicional galega soará con forza esta noite en Arbo da man do Grupo Treixadura, que protagonizará un dos actos centrais da XXX Festa da Lamprea Seca.

A actuación terá lugar ás 22:30 horas na Carballeira de Turbela, un espazo natural que, xunto ao río Miño, ofrece o escenario perfecto para esta cita cultural e festiva, garantizando tamén un alivio fluvial á calor que estes días asolaga as bisbarras.

Treixadura

Treixadura, formación creada en 1990, é recoñecida pola súa capacidade de combinar canto tradicional e gaita nunha proposta que respecta as raíces culturais galegas e as presenta cunha autenticidade que segue sorprendendo ao público máis esixente. O concerto busca reforzar o compromiso coa cultura popular, promovendo elementos emblemáticos como o canto e a gaita, símbolos da identidade galega.

A XXX Festa da Lamprea Seca celébrase esta fin de semana cunha programación diversa e pensada para todos os públicos.

Declarada Festa de Interese Turístico de Galicia, esta celebración é xa un referente na comarca pola súa capacidade para unir gastronomía, música e ambiente festivo.

A cita coa música de Treixadura intégrase nun contexto máis amplo onde tamén terá protagonismo o viño das adegas locais.

Durante a velada, os asistentes poderán gozar dunha copa mentres se deixan levar polas melodías tradicionais, ofrecendo así unha experiencia sensorial completa onde a música e a gastronomía galega se dan a man.

Festa da Lamprea Seca

O alcalde de Arbo, Horacio Gil, destacou a importancia deste evento como espazo de encontro e transmisión do patrimonio inmaterial: «A tradición, a gastronomía e a música entrelázanse nesta festividade, cuxa finalidade é fortalecer os lazos culturais e compartir o patrimonio inmaterial galego. A celebración na Carballeira de Turbela, un lugar emblemático en Arbo, propicia un ambiente de festa que convida á participación e goce colectivo».

A actuación de Treixadura será, segundo o rexedor, unha mostra viva da forza do folclore galego: «Este evento constitúe unha oportunidade para coñecer a riqueza cultural da rexión, promovendo o coñecemento e respecto polas expresións artísticas tradicionais. A actuación de Treixadura, en particular, pon de manifesto a vixencia e vitalidade do folclore galego, transmitindo valores e emocións a través de cada nota e canto».

A Festa da Lamprea Seca, que toma o seu nome da tradicional elaboración da lamprea en proceso de secado, continúa a ser un exemplo de como unha celebración pode converterse nunha ferramenta de conservación e difusión da identidade local.

O marco natural da Carballeira de Turbela, unido á riqueza enolóxica da zona, configuran un espazo ideal para que o público mergulle nunha experiencia que vai máis alá do ocio: é unha viaxe ao corazón da cultura galega.

O Concello de Arbo anima á veciñanza e visitantes a sumarse a esta noite de celebración, na que a música e a lamprea serán as protagonistas, nunha edición na que a festa cumple 30 anos.

