Artes
Tomiño e Cerveira, a piques de acoller o XIII Certame de Pintura Antonio Fernández
Será o domingo 17 de agosto, e as persoas interesadas poden inscribirse ata o día 13 na web da Eurocidade
As rúas de Goián e Cerveira xa están desexando volver a encherse de cabaletes, lenzos e cor co XIII Certame de Pintura ao Aire Libre Antonio Fernández, organizado pola Eurocidade Cerveira-Tomiño coa colaboración da Fundação Bienal de Arte de Cerveira e da Comunidade de Montes de Goián.
O domingo 17 de agosto os e as amantes desta disciplina artística poderán deixar voar a imaxinación e recoller en vivo e en directo as paisaxes ou o acontecer dos distintos puntos marcados nos percorridos a ambas beiras do Miño.
E aqueles que non gocen deste talento, poderán achegarse a observar o desenvolvemento das obras, nunha xornada que estará cargada de arte e diversión.
Aquelas persoas interesadas en participar aínda teñen a última oportunidade para inscribirse de forma gratuíta ata o mércores 13 de agosto, a 14:00 horas, a través da páxina web da Eurocidade Cerveira-Tomiño.
As persoas participantes deberán presentarse o día do certame entre as 09.30 e as 11.30 horas (08.30 e 10.30 horas dePortugal) na Aula Museo Antonio Fernández para que a organización numere o soporte que se empregará para a elaboración do cadro.
Xa pola tarde, tanto os artistas como aqueles que queiran ver as obras rematadas poderán achegarse á Praza Pintor Antonio Fernández, onde se realizará unha exposición entre as 17.00h e 18.00h, hora galega.
Pola súa parte, o xurado cualificará os traballos e emitirá o seu fallo co nome das persoas gañadoras ás 18.30h, ás 17.30h hora portuguesa.
En total repartiranse máis de 2.650 euros en premios nas tres categorías participantes: infantil, ata 11 anos; xuvenil, de 12 a 17 anos; e persoas adultas.
Os premios serán outorgados polo Concello de Tomiño, a Fundaçao Bienal de Arte de Cerveira e a Comunidade de Montes de Goián.
As bases completas poden consultarse na páxina web da Eurocidade Cerveira- Tomiño.
