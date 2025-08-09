Sostibilidade
Redondela aposta pola reciclaxe de cortiza cun proxecto pioneiro
«Re-Cortiza» axunta sostibilidade e inserción
A Concellería de Medio Ambiente do Concello de Redondela, que dirixe Alberto Álvarez, pon en marcha unha campaña para a reciclaxe de tapóns de cortiza pioneira en Galicia, para promover a sostibilidade ambiental e a inclusión social en colaboración coa asociación de saúde mental Lenda e a empresa Amorim Cork.
O obxectivo do proxecto «Re-CORTIZA» é promover a reciclaxe dos tapóns de cortiza das botellas, polo que desde o Concello faise un chamamento aos establecementos de hostalaría para que participen «xa que é onde máis se xeran este tipo de residuos», sinala Álvarez. A cortiza é un material natural de gran valor con múltiples utilidades unha vez reciclado: na construción como revestimento e illamento, en compoñentes aeronáuticos, para fabricar material deportivo, calzado, complementos, decoración e artesanía, entre outros usos.
O proxecto promove tamén a inclusión social, xa que serán persoas usuarias do Centro de Rehabilitación Psicosocial e Laboral de Lenda as encargadas da recollida de cortizas de botellas en bares, restaurantes e outros establecementos hostaleiros que se sumen á esta campaña. As cortizas recollidas almacenaranse en contedores especiais nun espazo designado polo Concello e, unha vez acumulada unha cantidade significativa, contactarán coa empresa Amorim Cork, líder no sector, que será a encargada da recollida e reciclaxe dos tapóns. Amorim Cork remunerará economicamente a Lenda pola cortiza entregada.
O concelleiro de Medio Ambiente convida aos hostaleiros a colaborar cun simple xesto: gardar os tapóns de cortiza das botellas que se consuman nos establecementos e entregarllas ás persoas de Lenda que pasarán a recollelas de xeito periódico. Coa cooperación dos locais de hostalaría acadaranse importantes obxectivos medioambientais (reducir os residuos que acaban nos vertedoiros, fomentar a economía circular e a conciencia ecolóxica) e tamén obxectivos sociais fundamentais (fomentar a integración social, a cooperación e o traballo en equipo).
O edil explica que o proxecto é unha iniciativa «que beneficia a todos», tanto ao medio ambiente, como aos participantes e á comunidade en xeral.
Nos vindeiros días o departamento de Medio Ambiente e Lenda distribuirán entre bares, restaurantes e outros establecementos que desexen sumarse, uns contedores de cartón da campaña para que os locais participantes depositen os tapóns de cortiza que vaian acumulando.
Álvarez confía en contar co apoio dos establecementos do municipio «que teñen demostrado desde sempre un claro compromiso social e medioambiental».
