Natureza
Redondela anuncia as súas actividades para agosto
Haberá visitas guiadas polo casco histórico, ou rutas polo litoral
O mes de agosto chega a Redondela cargado de actividades para público de todas as idades. Á oferta cultural do Concello súmanse as propostas de turismo ambiental que organizan os departamentos de Turismo, Sostibilidade e Medio Ambiente. Unha das novidades deste verán é a ruta «Redondela oculta: entre a lenda e a superstición» a cargo da guía turística Soledad Chayán. No percorrido dáse conta das supersticións e tradicións arredor dos oficios, sobre todo dos mariñeiros, onde se destacan personaxes como a bruxa Benita, o mago Marcolfo ou Xan Carallás, mítico fundador da vila de Redondela.
Haberá dúas citas con esta ruta, os martes 12 e 26 de agosto ás 21.00 horas. Tamén os martes serán as visitas guiadas ao Cemiterio dos Eidos, declarado como o cemiterio «máis bonito de España». Será o día 19 de agosto ás 21.00 horas.
Hoxe realizarase a ruta ambiental «O litoral de Soutoxuste», ás 10.00 horas e mañá a denominada «A intermareal de Cesantes» con saída desde o Porto de Cesantes ás 10.00 horas.
O luns día 11 a proposta é unha ruta en cáiac pola enseada de San Simón, unha actividade familiar para dar a coñecer o patrimonio natural tanto sobre as augas como por baixo da superficie. A saída está prevista para as 10.30 horas. O mércores 20 celébrase outra saída en cáiac, neste caso pola zona da Portela para dar a coñecer o patrimonio da Portela e da enseada de San Simón. A saída será ás 11.00.
Para o sábado 16 a proposta é unha observación xeográfica, histórica e natural da ría de Vigo.
Será ao serán, a partir das 20 horas. O domingo 17 realízase a ruta ambiental «O río Pexegueiro» con saída ás 10.00 horas.
Os máis pequenos terán unha actividade pensada especialmente para eles o día 27 de agosto con «Exploradores: Animais do luscofusco». Está dirixida a rapazada de 8 a 12 anos. Nesta saída os participantes explorarán a natureza da man dun guía especializado no Chan das Pipas.
O horario será de 19.15 a 21.15 horas. A última saída será o domingo 31 cunha ruta ambiental no Monte Penide ás 10.00 horas.
Para participar nestas actividades é preciso facer a inscrición previa na oficina de turismo, no teléfono 986 40 17 13 ou no enderezo turismo@redondela.gal.
