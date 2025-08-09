Pensamento
O rural é para reflexionar
Covelo presenta o seu primeiro ciclo estival de Filosofía
A primeira edición de Pensando no Verán está a piques de comezar en Covelo.
A proposta celebrarase entre os días 12 e 23 de agosto na Reitoral de Santa Marina e contará cun ciclo de relatorios que xirarán arredor da invisibilización da memoria da escravitude en Galicia e en España.
A actividade nace co obxectivo de romper co silencio histórico e cultural sobre o papel do Estado español na trata e explotación escravista, así como co seu legado de privilexios.
O ciclo comezará o martes 12 de agosto coa palestra «Piratas e negreiros na Galicia dos séculos XVIII e XIX», impartida por Xosé María Lema Suárez. O xoves 14, a palestra «A invisibilización da memoria da escravitude» será ofrecida por Ángel Pérez Fernández e Miguel Vázquez Freire.
O martes 19, «Mulleres e escravitudes: vellas e novas formas de inxustiza» chegará a Covelo da man de Iolanda Martínez Suárez, profesora de Filosofía Moral e Política na USC.
O xoves 21, Saleta de Salvador Agra, Doutora en Filosofía e Profesora da Universidade Complutense de de Madrid, achegará a palestra «Linguaxe e escravitude: palabras que encadean».
O venres 23, Jorge Álvarez Yágüez pechará o ciclo coa palestra «Algunhas teses centrais sobre a escravitude en España e a súa presenza na pintura e na literatura»
A entrada será de balde ata completar cabida.
