Cinema
O Rosal convértese esta semana no núcleo da curtametraxe
A V Mostra de Cinema do Rosal conta con 32 finalistas, música en directo e moitas actividades
Esta semana comezou a fase final da V Mostra de Cinema do Rosal, un evento xa consolidado no calendario cultural da comarca, organizado pola asociación Ghorghalado co patrocinio do Concello do Rosal e a colaboración de entidades privadas como ROEIRASA e Viveiros da Barxa.
Ao longo de catro noites, proxéctanse un total de 32 curtametraxes de variados xéneros, seleccionadas entre máis de 1.100 obras recibidas nesta edición, procedentes de países como Francia, Canadá, Corea, Xapón e China. Inicialmente, unha escolma oficial reuniu 53 títulos, dos que se elixiron 28 finalistas que competirán polos sete galardóns que se entregarán este ano.
A programación desenvolverase ata mañá na Praza do Maio de Tabagón.
A sesión de hoxe comezará ás 22:00 horas, cunha duración aproximada de 90 minutos.
Fiel ao espírito acolledor da Mostra, cada noite ofrécese chocolate quente de balde ao público.
Como peche especial, hoxe celebrarase unha queimada tradicional ao rematar a sesión, aberta a todas as persoas asistentes.
Paralelamente e ata o 16 de agosto estará aberta na sala de exposicións do concello unha exposición relacionada co cinema.
Baixo o título de «Orixes do cinema», fai un percorrido pola historia do sétimo arte, partindo polo interese do ser humano por plasmar o movemento ata o final dos anos trinta do pasado século.
A clausura terá lugar mañá, domingo 10, a partir das 12:30 horas, nos xardíns do Concello do Rosal, cun acto de entrega de premios amenizado pola música en directo de Marina Sorin e Nacho Mastretta.
As categorías recoñecidas serán: mellor curta segundo o xurado, mellor curta segundo o público, mellor interpretación, mellor guión, mellor fotografía, mellor curta de temática social e mellor curta rural.
Cada premiado recibirá o símbolo da Mostra, o labirinto castrexo en granito, ademais dunha dotación económica.
A actividade da Mostra non se limitará á súa semana central. Xa durante o mes de xullo se celebraron proxeccións en distintas localidades do Rosal, e está previsto que continúen ao longo de agosto, co obxectivo de achegar o cinema a todas as parroquias do concello e tamén a municipios próximos.
A edición deste ano conta coa presenza de convidados de relevancia no ámbito audiovisual. Entre eles, destaca Nani Matos, gañador do premio do público na pasada edición e autor das curtas multipremiadas como Lurna e Antes de que se poña o sol.
Tamén asistirá Alberto Díaz, director e guionista cun impresionante palmarés de máis de 2.000 seleccións e 350 premios internacionais, ou Antonio Durán, coñecido como Morris, un dos actores galegos máis recoñecidos, gañador de catro premios Mestre Mateo e protagonista dunha das curtas finalistas desta edición.
