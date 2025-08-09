Proxeccións
O proxecto africano Cinecicleta chega ás parroquias de Nigrán
Os realizadores do documental proxectarán no municipio ata o mércores
O cinema máis sostible chega a Nigrán para transportar o Val Miñor a África literalmente en bicicleta. Deste xeito, desde este domingo e ata o mércores o Concello ofrecerá polas parroquias de interior «Cinecicleta», un proxecto de Isabel Segura e Carmelo López, unha parella de españois (alicantina e madrileño) que durante máis de dous anos percorreu África en bicicleta proxectando películas mediante un sistema que se accionaba grazas ao pedaleo dos espectadores, o que lles permitía montar unha sesión de cinema alá onde non había electricidade.
Os dous viaxeiros, emprendedores e amantes do sétimo arte, montarán agora o seu particular equipo de proxección o domingo ás 22:00 horas en Chandebrito, o luns na Praza da Carrasca, o martes en Balinfra (antiga escola unitaria de Camos) e o mércores na A.V.Monteferro-Panxón (local de A Porqueira), nestes lugares pedalearán para amosarnos en pantalla o documental sobre esta experiencia que emprenderon no ano 2015 e que os levou a percorrer a Península e cruzar África ata Madagascar.
En total, percorreron 18.000 quilómetros e fixeron máis de 200 proxeccións en aldeas nas que a súa chegada supuña todo un acontecemento.
«Estamos moi orgullosos de traelos a Nigrán porque reúnen nun mesmo proxecto a nosa aposta polo festival de cinema a pedal que facemos cada verán na Foz e, por outro, a nosa conciencia social de colaboración cos países en vías de desenvolvemento, cremos que é particularmente educativo amosar este documental á veciñanza», valora o alcalde, Juan González.
Para levar a diante esta odisea, Isabel e Carmelo fixéronse cun cinema portátil que funcionaba a pedais, a Cinecicleta. Levaríano na súa viaxe para regalar películas a cambio de algo de comida e un lugar de descanso.
A enerxía mecánica humana finalmente foise transformando en luz e imaxe, e esta enchería de asombro, de ilusión, de imaxinación e fascinación algúns recunchos de cada unha das aldeas onde chegaban.
Durante a súa viaxe foron gravando o seu día a día con varias cámaras de vídeo. Un diario en imaxes que, ademais de plasmar o que ían atopando no camiño, supoñía tamén un espazo no que expresar as súas inquedanzas e emocións.
Agora, todo o vivido en África chega a Nigrán da súa man, ofrecendo cos mesmos medios o documental e co gran aliciente de poder responder a todas as preguntas que o público faga.
