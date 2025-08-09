Igualdade
O programa CLARA regresa á Paradanta con foco na saúde
As mulleres de Covelo e a Cañiza poderán participar en actividades de autocoidado
Covelo e a Cañiza poñen en marcha unha nova edición do Programa CLARA, unha iniciativa que ten como obxectivo promover a igualdade, mellorar a saúde emocional e ofrecer ferramentas de empoderamento laboral e persoal ás mulleres e ás nenas dos dous municipios.
A actividade deu comezo o xoves 31 de xullo cunha charla inaugural a cargo da psicóloga Sonia Suárez Arias, titulada «Saúde mental e muller. Escoitar, entender, sanar». A sesión poderá celebrarse en horario de mañá ou de tarde, segundo a dispoñibilidade das participantes.
Atención individualizada
As mulleres poderán acceder a consultas psicolóxicas e xurídicas gratuítas, previa cita. Este servizo, de carácter individual, poderá realizarse de xeito presencial ou online.
A atención psicolóxica estará orientada á xestión emocional, estrés, orientación familiar, autoestima e acompañamento terapéutico.
A atención xurídica centrarase no dereito con perspectiva de xénero, violencia machista, mediación, estranxeiría, discapacidade, entre outros.
A edición 2025 incorpora ferramentas dixitais innovadoras como a intelixencia artificial (IA) para traballar na orientación laboral. Elaboraranse currículos por competencias e habilidades, realizaranse simulacións de entrevistas, e analizarase o mercado laboral coa axuda de ferramentas de IA.
Tamén se impartirá un curso básico de IA baixo o título «IA e algoritmos: quen toma as ecisións?», con prácticas de uso de aplicacións como ChatGPT, Copilot ou Gemini.
Tamén se ofrecerán bradoiros de saúde e coidado persoal, como técnicas de atención plena para convivir co estrés, enfermidades ou carga mental, biodanza, ou obradoiros sobre alimentación antiinflamatoria enfocada na menopausia e nutrición sanadora; así como formación en igualdade e cultura crítica a través de diferentes palestras.
As actividades desenvolveranse todos os xoves en horario de 9:00 a 14:00 no Centro Médico de Maceira. As consultas son gratuítas e confidenciais.
