Nigrán

O Porto do Molle acolle hoxe unha romaría para todos os gustos

Desde as 19:30 haberá música tradicional, versións de temas clásicos e actuais, e orquestra

O coro Baiona Bay actuará ás 20:00 horas. | // D.P.

O coro Baiona Bay actuará ás 20:00 horas. | // D.P.

D. P.

[Nigrán]

O Concello de Nigrán, dentro da súa programación especial de verán, ofrece unha romaría hoxe no Muíño de Porto do Molle.

O obxectivo é vivir un día de festa e ledicia con destacadas formacións musicais da comarca. A xornada arrancará ás 19:30 horas co Grupo de Pandereteiras As Carrasqueiras, do centro culturalBolos da Carrasca. Ás 20:00 horas será a quenda de Baiona Bay, grupo xurdido hai 12 anos en Baiona formado por once voces acompañadas por bandurrias, laúdes, guitarras, baixo e percusión, e que dan forma a temas populares galegos, versións de temas actuais ou clásicos como «Agárrate a mi, María» ou «My way».

A xornada rematará coa actuación da Orquesta Kubo a partir das 23:00 horas, unha formación coñecida polos seus grandes espectáculos e o seu escenario móbil de 29 metros de longo e 11 metros de alto, considerado o máis grande de Europa no ámbito das verbenas galegas; ofrecen un repertorio variado para todos os gustos e un espectáculo visual potente con acrobacias e diversas performances. Durante toda a xornada haberá unha cantina con bebidas e comida á venda.

TEMAS

Tracking Pixel Contents