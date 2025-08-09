Natación
Mos homenexea a un dos seus deportistas
O nadador Marcos Garabatos acadou grandes éxitos competitivos esta tempada 2024-2025
O Concello de Mos celebrou esta semana unha recepción institucional para recoñecer os logros acadados polo nadador do Club Natación de Mos Marcos Garabatos na tempada 2024-2025. A alcaldesa, Nidia Arévalo, recibiuno no salón de plenos acompañada pola corporación municipal, familiares e representantes do seu club.
Entre os méritos máis destacados da tempada figura a medalla de bronce nos 50 metros libres no Campionato de España Infantil de Verán, unha proba na que conseguiu ademais dous récords galegos de 14 anos, tanto na eliminatoria como na final, superando a súa propia marca anterior. Marcos Garabatos foi tamén finalista nos 50 metros bolboreta, nun campionato marcado por unha intoxicación alimentaria que afectou a numerosos nadadores, competindo enfermo desde o segundo día de competición.
Ao longo da tempada, proclamouse varias veces campión galego en diferentes estilos e distancias, acadando mínimas nacionais en 6 probas distintas. Participou tamén nos Campionatos Galegos Absolutos, malia ser aínda infantil de primeiro ano, e logrou varios récords galegos de 14 anos en piscina curta e longa nas probas de 50 libre, 50 bolboreta e 100 libre.
Marcos Garabatos foi convocado en catro concentracións do Grupo Especial de Seguimento da Federación Galega de Natación, o que ratifica o seu talento e proxección.
Durante a recepción, a alcaldesa Nidia Arévalo destacou que «Marcos Garabatos é un exemplo de superación, traballo e paixón polo deporte. É un orgullo para Mos contar cun talento como el, que leva o nome do noso concello aos máis altos niveis da natación española».
- Una jueza de Vigo falla que el cambio de turno de enfermeras y auxiliares es tiempo de trabajo: «Transmitir la información es de absoluta necesidad»
- Los propietarios de perros tendrán que desembolsar este dinero tras aprobarse la nueva ley del Gobierno: 1.400 euros
- El deterioro veranea en O Grove
- El «Jura II» llegó ayer a la ría de Aldán
- ¿Por qué nadie quiere al oso Carmo? La estrella de VigoNature a la que no acogen en ningún refugio de España
- El castro gallego que debes visitar al menos una vez en la vida: declarado Bien de Interés Cultural
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Mondariz sufre un incendio nocturno mientras quedan controlados los del fin de semana
- A la caza del autónomo... incluso cuando descansa en vacaciones