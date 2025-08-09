A infancia de Nigrán deseña o seu verán
educación
O campus de guitarra para cativada de 9 a 14 anos puxo fin a pasada semana aos campamentos creativos de verán deseñados desde a «Xeración Xa!» para a mocidade nigranesa.
A rapazada do municipio asumiu este ano o reto de deseñar os plans de ocio infantil que, ata agora, se elaboraban desde o Concello.
Deste xeito, o órgano municipal de participación infantil e xuvenil autonomeado como «Xeración Xa!», apostou nas súas asambleas mensuais por organizar campus máis creativos ou artísticos que complementasen aos deportivos que, tradicionalmente, xa ofrece o consistorio xunto aos clubes do municipio.
O resultado foi que este ano, durante o mes de xullo e de luns a xoves, de balde, o Concello ofreceu no Centro da Terceira Idade da Ramallosa, aproveitando que está vacío temporalmente, os campus de graffiti e camisetas personalizadas a cargo de Seek Selff; «Introdución ao barro e creación libre», con Nerea Vila; «Manga e cómic», con Coral Martínez; «Alimentación, cociña e nutrición», con Iria Otero e Ramón Moes; e, finalmente, «Guitarra» con Gain Over.
Cada persoa moza pudo inscribirse a un máximo de 2 campus, para favorecer a máxima participación, esgotándose en todos os casos a ducia de prazas ofrecidas.
«Foron un éxito rotundo e consideamos que así ten que ser, preguntar á rapazada sobre os seus gustos e que eles mesmos propoñan, é a mellor maneira de acertar», considera o alcalde, Juan González, quen subliña o orgullo que supón «contar cunha infancia e adolescencia comprometida e participativa que permite ao Concello deseñar de verdade as políticias culturais, sociais ou medioambientais que eles mesmo deciden, sen imposicións desde un punto de vista só adulto», considera.
A «Xeración Xa!», o consello de participación infantil creado polo Concello de Nigrán no ano 2021, está constituído por cativada de diferentes centros educativos do municipio e reúnese durante o curso escolar mensualmente, destas asambleas xorden propostas que trasladan directamente ao goberno local, como foi o caso destes campamentos. Entre os seus integrantes está Cayetana Guede (IES Val Miñor) e Carmen Vázquez (CEIP Humberto Juanes) quenes recolleron este ano o testemuño de Martín Rey como voceiras da infancia e da mocidade de Nigrán en toda Galicia, polo que representan ao Concello de Nigrán no Consello Autonómico de Infancia e Adolescencia (CAIA), un espazo de diálogo e consulta que depende da Xunta de Galicia.
Todo este traballo e outras iniciativas fixeron posible que o Concello de Nigrán fose recoñecido o ano pasado por Unicef como «Ciudad Amiga de la Infancia», isto implica ter en conta dunha forma efectiva e medible as voces, necesidades e prioridades da cativada a través das decisións políticas, como é este caso. «Desde o Concello de Nigrán estamos moi orgullosos de contar cunha mocidade comprometida e participativa que nos permite construír un municipio de verdade amigo da infancia. É a nosa obriga escoitar á infancia, eles non poden ser cidadáns de segunda polo feito de non votar», reitera o alcalde, Juan González.
