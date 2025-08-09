Noites de verán
«Imos de Guateque»... e a bailar!
O verán en Salvaterra continúa a pleno rendemento. As noites, e nalgún caso as tardes, do mes de agosto convértense nas protagonistas de diferentes actividades de ocio, infantís e culturais para todos os públicos das que se poden desfrutar na vila do Miño.
Con parte da programación xa iniciada, como a celebración do festival de música electrónica «O Son da Muralla» o pasado sábado 2 de agosto, as actividades continúan nas rúas de Salvaterra de Miño.
Así, na noite de hoxe. o recinto amurallado da vila acollerá a celebración do «Imos de Guateque».
Salvaterra encherase de ritmo e bailes ao son do «La, la, la» de Massiel, de «Chica de ayer» de Nacha Pop ou das cen gaivotas de Ducan Dhu, que en 1986 non sabían a onde ían.
O grupo «Taitantos e pico» e o DJ Toni Peret serán os encargados de facer vibrar o recinto, que ademais contará con postos gastronómicos e mesas para aqueles que decidan comer na zona, ao igual que nos «guateques» de antano. O evento dara comezo ás 21 horas.
A programación continuará o domingo 10 de agosto coa festividade de San Lourenzo. Ás 12 horas haberá misa solemne e procesión acompañada da Banda de Música de Salvaterra. Xa pola noite, ás 21 horas, a Praza do Concello acollerá o concerto de corais de Salvaterra xunto á Banda de Música de Salvaterra.
O luns 11, martes 12 e mércores 13 de agosto haberá xogos populares para maiores.
Esta actividade terá lugar no parque público de A Canuda, en horario de 9:30 a 12 horas.
Ese mesmo luns, 11 de agosto, a xira teatral da asociación de teatro local, Dramiño, aterra coa súa proposta de «Dramiño D`rolda» na Casa Cultural de Fornelos cunha proposta teatral en formato «micro».
Esta mesma proposta teatral, viaxará por todas as parroquias do concello e estará o luns 18 de agosto na Casa Cultural de Arantei, o luns 25 de agosto na Casa Cultural de Alxén e o mércores 27 de agosto na Casa Cultural da parroquia de Cabreira. Todas as noites de teatro darán comezo as 22 horas.
Na semana do 12 de agosto, o recinto amurallado acollerá a proxección de tres filmes, dous deles enmarcados no ciclo «Mestre Mateo».
Así, o martes 12 poderá visualizarse o filme «Xustiza Artificial» que dará comezo ás 22 horas.
Ao día seguinte, será a quenda dos máis pequenos da casa coa proxección de «Gru 4, Mi Villano Favorito». O filme dará comezo ás 22 horas, e é o único que non forma parte do ciclo «Mestre Mateo».
Por último, o xoves 14 de agosto a película «Honeymoon» dará comezo ás 22 horas.
De seguido, o 20 de agosto Salvaterra converterase nunha pasarela co desfile de moda «Novos deseñador@s e emprendedor@s».
O evento contará con deseñadores e deseñadoras da zona e coa colaboración de diferentes establecementos da vila. O desfile dará comezo ás 21 horas na Praza do Concello.
O xoves 21 de agosto o espectáculo para público infantil e familiar «Máis Saaabor!» encherá de gargalladas a Praza do Concello a partir das 21 horas.
De seguido, o venres 22 será a monoguista Leti da Taberna a encargada de facer rir aos asistentes, nesta ocasión enfocado a un público adulto, co seu monologo «Enredada». A actuación dará comezo as 21 horas.
O sábado 23 de agosto o grupo «Ondiñas do Mendo» celebrará o seu 41º aniversario acompañado polo Grupo Folclórico San Clemente de Tenerife na Praza do Concello ás 22 horas.
O martes 26 terá lugar o Encontro de Bandas na Praza do Concello ás 21 horas.
Por último, a programación de agosto chegará ao seu fin coa LXVI Festa do Viño do Condado do Tea. A festividade terá lugar os días 29, 30 e 31 de agosto.
As actividades arredor do viño comezarán antes, coas catas comentadas os días 25, 26, 27, 28 e 29, para as que é preciso reserva previa.
Os dias 29 e 30 de agosto haberá pases para o Túnel do Viño no Museo da Ciencia do Viño do Condado, para o que tamén é preciso inscrición previa.
Durante os tres días de festa, haberá postos de venda de viño, gastronómicos, e diferentes actuacións musicais como «G-Face», «De Ninghures», «O Caimán do río Tea» ou «Son das Tabernas».
