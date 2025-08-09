Entroido
A Gala Drag volve a Redondela con 1.800 euros en premios
O certame celebrarase o 23 de agosto con estritos criterios técnicos
Redondela xa quenta motores para unha das citas máis esperadas: o seu Entroido de Verán, xa consolidado como unha das festas máis senlleiras do calendario galego, que inclúe dese hai anos a celebración da Gala Drag.
A gala terá lugar o mesmo día ca o Entroido; o sábado 23 de agosto de 2025 ás 21:30 horas.
Organizada polo Concello de Redondela, a competición busca elixir á Drag do Entroido de Verán, e tamén outorgará un segundo e terceiro premio.
A Gala Drag representa unha plataforma para que artistas Drag Queens, Kings e performers de estética andróxina poidan amosar o seu talento, desafiando normas de xénero e cuestionando estereotipos sociais dende a arte, a ironía e o exceso escénico.
Inscrición aberta
As persoas interesadas en participar deberán enviar a folla de inscrición oficial e demais documentación requirida ao correo cultura@redondela.gal entre o 24 de xullo e o 14 de agosto de 2024.
Para poder competir, cómpre ser maior de 18 anos antes da data da Gala, achegar copia do DNI ou pasaporte, e cubrir a inscrición con toda a información relativa á fantasía, nome artístico e ata tres axudantes.
Tamén será obrigatorio entregar unha base musical en formato mp3 por correo electrónico (mínimo 192 kbps, máximo 4 minutos) e levar unha copia física nun pendrive o día da actuación.
Limitacións técnicas
As normas establecen que os traxes non poderán incluír rodas nin calquera outro mecanismo de desprazamento, agás nos casos de persoas con mobilidade reducida. Os elementos non poderán superar os 2,5 metros de diámetro e 3 metros de altura, nin dispór de motorización ou conexión eléctrica propia.
Estará prohibido o uso de publicidade nos vestiarios ou escenografía, así como de dispositivos perigosos coma pirotecnia, lume, animais ou confeti, sen autorización expresa da organización.
A organización resérvase o dereito de facer unha preselección en caso necesario, así como de solicitar bosquexos e memorias dos deseños presentados.
O sorteo público para determinar a orde de actuación celebrarase o 16 de agosto de 2025 ás 20:00 horas no Multiusos da Xunqueira.
Xurado
O xurado estará composto por tres persoas designadas pola organización, que realizarán unha visita previa aos participantes sen presenza de axudantes.
Os criterios de puntuación incluirán creatividade, orixinalidade, elaboración do vestiario, interpretación e posta en escena, valorados cunha nota do 1 ao 10.
Ao remate, o xurado outorgará un único primeiro premio, así como un segundo e terceiro.
En caso de empate, resolverase mediante voto maioritario entre os membros do xurado.
A súa decisión será final e inapelable, e non se admitirán reclamacións nin peticións de explicacións por parte das persoas concursantes nin do público.
Premios
A gala contará con premios económicos directos, que se distribuirán do seguinte xeito: un primeiro premio de 1.000 euros e o título de Drag do Entroido de Verán de Redondela, un segundo premio de 500€euros e un terceiro premio de 300 euros.
O importe dos premios será entregado directamente pola entidade patrocinadora.
