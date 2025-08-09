Actividades
«Feminino plural» para as mulleres tudenses
O programa ofrece asesoramento e formación
O Concello de Tui desenvolverá durante este mes de agosto e o de setembro o programa «Feminino Plural». Promovida pola Concellería de Igualdade trátase dunha iniciativa integral, multidisciplinar e feminista que pon no centro ás mulleres, e que responde á urxencia de actuar fronte ás formas de violencia e desigualdade estrutural que aínda sofren hoxe en día.
A concelleira de Igualdade, Ana Núñez, explica que a través deste programa ofrécese un Servizo Integral e Especializado de Asesoramento Xurídico, Psicolóxico e Laboral, gratuíto e adaptado a cada muller. Deste xeito estableceranse itinerarios individualizados para a inserción, apostando por unha recuperación integral dende o coidado e a dignidade.
Durante dous meses, profesionais de recoñecida traxectoria conducirán un itinerario formativo e de benestar baseado nunha perspectiva de xénero transversal. Así haberá obradoiros de saúde mental, mindfulness, alimentación consciente con perspectiva de xénero, spinning, ioga ou cafés feministas, así como espazos de reflexión ou formacións orientadas ao emprego e ao autoemprego, uso das redes sociais, comunicación efectiva e visitas a empresas e iniciativas inspiradoras.
Para as distintas actividades previstas e servizos a inscrición está aberta a través do teléfono e WhatsApp 685 211 882.
