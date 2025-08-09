Crecer en paz, dereito ou oportunidade?
sáhara
occidental
laura porto
Muna e Mulay son unha parella irmáns mellizos de 10 anos. Malia que teñen algún desacordo sobre os seus xogos favoritos (Mulay prefire o fútbol, e a Muna gústalle máis xogar ao parchís), os dous comparten un profundo amor pola auga. Teñen moi claro que o que máis lles gusta de Galicia é a piscina, o mar, bañarse e nadar.
Mónica Touceda, a súa nai de acollida en Mos, cóntanos que, a primeira vez que viñeron a Galicia, Mulay atopouse moi mal ao ver que a billa automática na que lavou as mans continuaba a botar auga logo de usala: «estaba desesperado porque se estaba a perder a auga», cóntanos.
«Eu recomendo a todas as familias acolledoras que dean un paseo en barco con eles, ainda que sexa de Vigo a Cangas. Alucinan ao ver o mar, e non entenden que non acaba», explica Mónica sobre a fascinación coa auga destes cativos. Trátase dun interese ben fundado, porque Muna e Mulay naceron e creceron nun enorme deserto.
A súa familia tivo que exiliarse do Sáhara Occidental logo de que España se retirase do territorio en 1975, e Marrocos o ocupara militarmente, impedindo que o pobo saharauí puidese exercer o seu dereito á autodeterminación. A guerra e a represión obrigaron a milleiros de persoas a refuxiarse no deserto de Alxeria, onde aínda viven en condicións moi difíciles nos campamentos de Tindouf, de onde son orixinarios Mulay e Muna.
Non coñecían outro mundo ca o campamento ata que, en plena era post-covid, Mónica Toucedo e o seu marido decidiron dar o paso de ofrecerse como familia acolledora para o programa «Vacacións en Paz», promovido pola asociación SOGAPS (Solidariedade Galega co Pobo Saharaui) desde 1991.
«Eu levaba moitos anos querendo participar neste programa», cóntanos Mónica, «pero sempre pensaba que non podía traer a uns cativos dun sitio con tantas dificultades, darlles todo e despois devolvelos. Pensaba que sería un sufrimento para eles. Pero pasaron os anos, os nosos fillos medraron, e unha amiga psicóloga díxome que os nenos son os únicos que viven o momento, que non se plantexan o pasado ou o futuro. Aseguroume que non lles afectaría, e que eu podía darlles a oportunidade de coñecer outro mundo con posibilidades que, doutro xeito, non poderían ter».
Grazas a esa conversa, e ao contacto cunha das primeiras nenas saharauis (agora xa adulta) que chegaron nos 90, Mónica decidiu dar o paso, e converteuse en nai de acollida de Muna e Mulay, que levan xa catro veráns refuxiándose en Galicia das temperaturas extremas dos campamentos, que no verán acadan os 57º.
Vacacións en Paz
Vacacións en Paz é o maior programa de solidaridade e sensibilización coa causa saharaui. Desde que comezou, máis de 30.000 nenos e nenas saharauis puideron viaxar a España en verán para recibir refuxio climático, e unha atención sanitaria que escasea na súa terra e moitas veces é urxente, sendo para moitos un punto de inflexión nas súas vidas.
Coa pandemia da Covid e a guerra no territorio, que se reanudou a finais de 2020, a axuda humanitaria que chega aos campamentos redúcese, polo que programas coma este resultan aínda máis esenciais.
«Cando marchan de volta, sempre intentamos que leven alimentos e medicamentos. Pero eles non piden nada», di Mónica. Entre os produtos que adoitan enviar destaca o leite en pó, ibuprofeno, xarope para a tos ou mel, que usan como produto sanitario para desinfectar e curar feridas.
Mulay e Muna, logo deste cuarto ano, xa non poderán volver participar no programa. É necesario que sexa así para que outros nenos poidan ter a oportunidade que eles tiveron, a de ver garantido un dereito universal.
Mónica di que, despois deles, non cre que vaia acoller a máis cativos, porque «impliqueime moito emocionalmente. O que imos intentar, o meu marido e mais eu, é darlles estudos a Mulay e Muna». Para facer isto, participarán no programa Madrasa, que lles permitirá acollelos durante o curso escolar. «As veces ti queres acollelos e a familia de orixe di que non, ou ao revés. Pero no noso caso os pais aceptaron, tanto co neno como coa nena. Tiña medo de que, coa nena, non fora posible... Pero se todo vai ben, o ano que vén chegarán en setembro e pasarán todo o curso aquí».
Que Muna e Mulay poidan formarse academicamente é, agora, a ilusión de Mónica. «Os dous son moi listos e aprenden moi rápido. Mulay aprendeu a ler só, e Muna tamén. Eu só penso que todos os nenos do mundo deberían ter as mesmas oportunidades».
Para Mónica é fundamental que non se esqueza que no Sáhara continúa a haber unha guerra: «sei que hai outras guerras, pero cando se deixa de falar dalgo, non existe. Eles están protexidos por Alxeria no campo de refuxiados. Se non, moitos non estarían aquí. É unha guerra viva, e quen paga o pato sempre son os máis débiles», di.
Ser familia acolledora do programa Vacacións en Paz é doado, e para comezar só hai que pedir información en SOGAPS: «Case todas as familias quedan contentas, sempre sae ben ou moi ben. Cando eu era máis nova vía moitos nenos saharauis pola rúa en verán, e agora apenas hai 3 por municipio. Dicíase que a Covid nos faría solidarios... Pero hai moi poucas acollidas, e estamos a ser cada vez máis egoístas».
