Patrimonio
Un cento de persoas descubriu o Mosteiro de Sanfins en Valença
A visita formaba parte do ciclo «Coñece o noso patrimonio», que ofrece máis actividades este mes
Éxito na cuarta visita do ciclo «Coñece o noso patrimonio», organizado polo Instituto de Estudos Tudenses en colaboración co Concello de Tui. Un centenar de persoas descubriron o pasado martes a historia e os segredos que agocha o Mosteiro de Sanfins na Unión de Freguesías de Sanfins de Gondomil, en Valença.
Durante unha hora de visita, o historiador valenciano Narciso Serra guiou un percorrido por este Mosteiro, que é un dos exemplos máis salientables do románico de Portugal, monumento nacional dende 1910.
As persoas que participaron na actividade puideron observar as súas estruturas e formas medievais case intactas, e o seu gran repertorio escultórico figurado, presente especialmente na cabeceira e nos canzorros das cornixas.
Próximas propostas
Un gran éxito nesta cuarta visita do programa «Coñece o noso patrimonio», que continuará con dúas propostas.
O martes 12 de agosto ás 20.30 h será «A escultura románica e gótica na Catedral de Tui», a cargo de Marta Cendón.
Mentres o martes 29, ás 20.30 h, dende o adro de San Telmo partirá a visita guiada por José Ramón Fernández á igrexa de San Telmo.
