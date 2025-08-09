Becas
As becas Antonio Palacios estréanse con 10 beneficiarias
As persoas que obtiveron a beca participaron nun acto público na Praza Arquitecto Antonio Palacios
Laura Rodríguez, María Quintas, Victoria Álvarez, Alejandra Pérez e Lucía Casilla do IES Pino Manso e Laura Romero, Alicia Gómez, Martín Táboas, Andrea Lorenzo e Anxo Martínez, do IES Ribeira do Louro, son os primeiros estudantes en recibir as Becas Antonio Palacios convocadas polo Concello do Porriño destinadas ao alumnado de 2ª de Bacharelato que obtivo unha nota igual ou superior ao 8,5 na Proba de Acceso á Universidade (PAU).
O alcalde, Alejandro Lorenzo, e o conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, presidiron a entrega destas becas celebrada esta mañá nun acto público na praza Arquitecto Antonio Palacios. O rexedor trasladoulle os seus parabéns «por acadar a excelencia académica, cuns expedientes inmellorables, froito do esforzo e dedicación ao longo deste último curso e de toda a traxectoria formativa en xeral».
O alcalde tivo tamén palabras de agradecemento ás familias e ao profesorado da rapazada, asistentes ao acto, «porque detrás de cada un destes logros hai moito apoio, moita paciencia e moito cariño».
Nesta primeira edición fíxose entrega dunha decena de becas de 300 euros cada unha, «pero máis alá do valor económico, o importante é o que representan estas axudas: o recoñecemento ao voso esforzo, á vosa perseveranza e á vosa capacidade de superación». Neste senso, tanto o alcalde como o conselleiro animáronos a desfrutar do que queda de verán e a prepararse para afrontar a súa nova etapa educativa a partir do 8 de setembro, cando comecen os seus estudos universitarios.
O titular do departamento educativo da Xunta felicitou ao Concello pola iniciativa e ao alumnado polos seus bos resultados, polos que «sodes o orgullo das vosas familias, dos vosos centros, deste concello e, en definitiva, de Galicia». Así mesmo, puxo en valor o traballo dos equipos directivos e profesorado dos centros do Porriño, «que tamén merecen o recoñecemento por este éxito».
Ao acto de entrega asistiron tamén o xefe territorial de Educación en Pontevedra, César Pérez; a concelleira de Educación, Carolina González e demais edís do goberno municipal.
As becas levan o nome de Antonio Palacios, arquitecto porriñés de renome, como símbolo docompromiso do Concello coa cultura, o coñecemento e a formación e así o confirmou o alcalde facendo fincapé en que «se alguén soñou ao grande para conseguir o que máis quería e traballou arreo, ese foi Antonio Palacios».
