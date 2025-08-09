Deporte

«Andar e correr» fai 40 anos de deporte en Baiona

A programación inclúe torneos de palas, ou fútbol, ademais do Trail Serra da Groba como peche da tempada

A carreira pedestre «Andar e correr» é un dos eventos máis lonxevos da comarca. | // ALBA VILLAR

D. P.

[Baiona]

A Concellería de Deportes e Actividades Marítimas do Concello de Baiona organiza un ano máis a tradicional carreira popular «Andar e Correr», que celebra a súa 40ª edición o vindeiro 17 de agosto. Esta cita deportiva converteuse nun referente no calendario estival da vila e busca fomentar a participación tanto da veciñanza como de visitantes.

Nesta edición, a proba contará coa presenza dos Bolechas Deportistas, que estarán na meta para animar á cativada, promovendo a actividade física e a diversión en familia.

Desde a organización fan un chamamento á cidadanía para participar nesta auténtica festa do deporte en Baiona.

Baixo o lema «Andar e Correr», o obxectivo é compartir esforzo e rematar os 10 km de percorrido, que garanten unha gran satisfacción para todos os corredores. O traxecto, xa habitual nos últimos anos, discorre por rúas emblemáticas e polo casco vello da vila, un dos aspectos que fai especial esta proba e fideliza aos deportistas.

Ademais da carreira, a programación deportiva de Baiona ofrece actividades para todos os gustos. Na praia de Ribeira terá lugar o tradicional torneo de palas, mentres que no parque da Palma celebrarase o torneo de pickleball, unha disciplina emerxente que combina tenis e bádminton.

Tamén se disputará o torneo de fútbol «Villa de Baiona», que reunirá a equipos locais nunha competición marcada polo entusiasmo e o espírito deportivo.

Como peche da tempada, xa están abertas as inscricións para o Trail Serra da Groba, unha carreira de montaña que percorrerá as espectaculares paisaxes da contorna.

Para máis información, recoméndase consultar a web www.baionacodeporte.gal, o pavillón municipal ou as redes sociais do Concello.

