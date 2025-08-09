A 59ª Festa do Xamón chega á Cañiza

Presentación da 59ª festa do Xamón na Cañiza. | // ANXO GUTIÉRREZ

D. P.

[A Cañiza]

O restaurante Os do Resero acolleu a presentación oficial da 59ª edición da Feira do Xamón da Cañiza, que se celebrará o venres 15 de agosto. O acto contou coa presenza do Alcalde Luis Piña, acompañado de representantes institucionais galegos e portugueses que mostraron o seu apoio a unha das festas gastronómicas máis emblemáticas do verán galego.

Entre os asistentes estiveron o Delegado do Consorcio da Zona Franca de Vigo, David Regades; o presidente da Cámara Municipal de Melgaço, Manoel Batista; os Alcaldes de Covelo e Melón, Pablo Castillo e Emilio Díaz; os Tenentes de Alcalde da Cañiza, Paula Bacelar e Miguel Anxo Antón; e o mestre xamoneiro e director do X Concurso Nacional de Cortadores de Xamón, Víctor Burgos.

Durante a súa intervención, o Alcalde Luis Piña reafirmou o papel da Feira do Xamón como referente gastronómico en Galicia, pero tamén como motor de dinamización económica e cultural para todo o territorio: «A Cañiza é, sen dúbida, o epicentro do xamón galego. Levamos case 60 anos poñendo en valor un produto que representa a nosa identidade, a nosa historia e o esforzo das nosas xentes». Piña destacou que o xamón da Cañiza «é moito máis ca un alimento: é patrimonio, tradición e tamén futuro. Esta feira é a nosa bandeira. Con cada edición, damos pasos para consolidarnos como referente a nivel nacional».

David Regades, Delegado do Estado na Zona Franca de Vigo, destacou o papel que teñen este tipo de eventos na dinamización do territorio: «a gastronomía é cultura, pero tamén é economía. Eventos como este xeran emprego, servizos e permiten fixar poboación no rural».

Pola súa parte, o presidente da Cámara Municipal de Melgaço, Manoel Batista, puxo en valor a relación histórica entre Melgaço e A Cañiza: «O xamón é símbolo de unión entre territorios. Apoiar a economía rural é tamén protexer os nosos montes fronte aos incendios. Esta festa é exemplo diso».

Batista aproveitou para despedirse tras doce anos como presidente da Cámara, agradecendo a colaboración institucional e persoal con A Cañiza.

O Alcalde de Melón, Emilio Díaz, agradeceu a invitación e reivindicou a tradición da feira «é unha festa que exalta o xamón, pero sobre todo ao pobo. Grazas ao xamón, A Cañiza é coñecida en toda Galicia».

Pola súa parte, o Alcalde de Covelo, Pablo Castillo, sinalou a importancia de promover os produtos locais: «eventos como a festa do xamón ou do churrasco serven para promocionar os nosos produtos e os nosos concellos. A programación da Cañiza é excelente».

Programación

Como xa é tradición e previa á celebración da Feira, nos días anteriores o Concello desenvolverá outros actos co xamón como protagonista. O día 13 terá lugar a elaboración do tradicional bocadillo xigante. Prepararase cunha barra de pan de máis de 20 metros e recheo do mellor xamón da Cañiza, e será o prestixioso mestre xamoneiro Víctor Burgos, director do Concurso Nacional de Cortadores de Xamón, o encargado de cortar en directo a loncha protagonista. Ao día seguinte, o 14, celebrarase a Masterclass de Xamón e Cata de Viños.

A programación musical será un dos pratos fortes da feira, con actuacións destacadas. A gran artista galega Mercedes Peón será a encargada de abrir o cartel de festas co seu espectáculo “INGRAVIDAS” o vindeiro martes 12 de agosto pola noite na Praza Maior da Cañiza.

O día grande da feira, o 15 de agosto, haberá unha degustación gastronómica popular con cinco elaboracións de xamón (serrano, asado, en tortilla, croquetas e empanada), acompañadas por viños albariños das adegas locais Eido da Fonte e Abelán ( ambas distinguidas con premios e recoñecementos a nivel autonómico e nacional) por só 8 euros.

Ademais da comida, incluirase pan, auga, un vaso de viño, unha pañoleta conmemorativa e un ticket para o sorteo de dous xamóns.

Para rematar, o Alcalde Luis Piña lanzou un convite á cidadanía:

«Estamos preparados para recibir máis de 10.000 persoas. O día 15 será unha auténtica festa gastronómica e cultural. Que a xente veña, goce da experiencia e se vaia co desexo de volver á Cañiza».

