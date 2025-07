Volve o XXVI Festival de Artistas de Rúa

Teatro, maxia, malabares, funambulistas, xogos, moito humor e a mellor música. Estes son algúns dos ingredientes do XXVI Festival de Artistas de Rúa que se celebra rá en Redondela o vindeiro venres 1 de agosto.

Un total de seis compañías teatrais e circenses ofrecerán os seus espectáculos desde as 18.00 horas ata a medianoite en sete emprazamentos diferentes: a Alameda Castelao, a pista da Xunqueira e nas prazas de Ponteareas, José Figueroa, praza da Torre e praza da Constitución.

Rendondela convertirase así nun gran escenario onde vivir a emoción do circo e o teatro con actividades sorprendentes para o público de todas as idades.

O cantautor Pancho Varona será o encargado de pór o broche de ouro a esta xornada cun concerto na praza da Torre.

A alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, e a concelleira de Cultura, Rita Pérez Táboas, presentaron as actividades desta edición que será, coma sempre, un dos pratos fortes da programación cultural de verán da vila.

Programación

A xornada arrancará ás 18.00 horas coas actividades de «Circus feira», na alameda Castelao. Alí, o público atopará casetas de feira con xogos, espectáculos de circo, carreiras, ilusións ópticas e probas de habilidade e enxeño, e moito máis.

Esta proposta de Bambolea Producións, que poderá visitarse ata a medianoite, «rende homenaxe ás antigas feiras ambulantes que percorrían as vilas e aldeas enchendo de alegría as súas rúas, e será unha fermosa experiencia para vivir en familia», sinala Rivas.

O espectáculo «Ciganí 100%» comezará ás 19:00 horas na praza de Ponteareas. A Compañía Antón Coucheiro fará rir e chorar ao público cos seus «xitanos balcánicos», un verdadeiro «furacán» na rúa, transgresor e con gana de xogar que fará implicarse a todo o público.

O humor e os malabares chegarán da man de Compañía Pistacatro e o seu espectáculo «Sen Patrón». Será a partir das 19:45 horas na praza José Figueria cando os tres malabaristas competirán entre eles e os obxectos voarán por riba das súas cabezas nun aparente caos divertido e fascinante.

Ás 20.30 comezará na praza da Torre «Tavole», de Zirko Txosko, que transportará ao público a un mundo de humor e reflexión. Inspirados nos problemas da sociedade actual, e a través da linguaxe universal do circo, os dous personaxes chegarán á conclusión de que a única solución aos problemas é «a convivencia, a comunicación e o respecto».

A traxicomedia «Henriko», de Circo Cambuche, chegará ás 21.15 horas á praza da Constitución. Este espectáculo conta a historia de Kike Castro, o derradeiro supervivente dun antigo circo que lembra a historia da súa familia de funambulistas.

Na pista da Xunqueira, o público poderá gozar da «Gran Gala do Circo» a partir das 22.15 horas coa compañía Pistacatro. Trárase dun espectáculo multidisciplinar e variado conducido por un mestre de cerimonias que fará participar ao público e ofrecerá moito humor e sorpresas.

Pancho Varona

Para pechar o festival Pancho Varona ofrecerá un concerto ás 23.15 na praza da Torre.

O músico e compositor é todo un referente da música de autor en España. Durante máis de 40 anos foi colaborador de Joaquín Sabina, co que compuxo temas emblemáticos. Tamén traballou con artistas como Ana Belén, Luz Casal ou Serrat. No concerto non faltarán temas clásicos de Sabina que farán gozar a todo o público.

Tanto a alcaldesa como a responsable de Cultura sinalan que se trata dunha programación «moi variada e de gran calidade para gozar dunha tarde-noite coa familia e amigos polas rúas e prazas de Redondela e que seguro vai ser un éxito de público».

Shopping Night

O comercio local redondelán celebra ese mesmo venres a súa tradicional «Shopping Night» coincidindo co XXVI Festival de Artistas de Rúa nunha edición denominada «O Gran Circo Vintage», na que os establecementos estarán abertos ata a media noite con descontos, agasallos e promocións.

Son medio cento de negocios os que participan nesta edición con moda, calzado, decoración, complementos, deportes, xoiería, artesanía e moito máis.

Desde o goberno local destacan que unir o Festival de Artistas de Rúa con esta xornada especial de compras é un xeito de «dinamizar e promover o comercio local».

Tanto veciñanza como visitantes poderán gozar dunha tarde e noite de ocio e compras con numerosa actuacións e espectáculos polas rúas e prazas de Redondela.