Vodas de ouro para o CEP Pedro Caselles Beltrán

O CEP Pedro Caselles Beltrán comezou a funcionar no curso 1974/1975. Fai xa medio século que a súa primeira promoción atravesou as súas portas. Dende entón os seus corredores foron testemuña de milleiros de historias, aventuras e soños.

Este verán a comunidade educativa engalanouse para festexar unha data tan importante como o 50º aniversario do colexio que viu crecer a milleiros de tomiñeses, cunha romaría, aproveitando a contorna do centro.

O pavillón serviu de escenario para amosar unha exposición fotográfica, onde se facía unha viaxe por estes 50 anos.

Nun primeiro acto, o alumnado fixo un breve percorrido pola historia do centro, seguida do Director Territorial de Educación César Pérez Ares. Despois falou a alcaldesa Sandra González e rematou o acto a directora Lucía Silva Busto.

Ao remate tivo lugar o xantar, onde o alumnado, familias e persoal docente puideron gozar dun momento de convivencia.

Pola tarde, festexouse con música e baile. Abriu o acto o Grupo Mosteiro, formado por mestras do colexio. A seguinte actuación foi o Coro Infantil.

O alumnado do centro foi o seguinte en subir ao palco, cunha actuación de Ecopercusión, que prepararon con moito agarimo. É como non podía ser doutro xeito, sendo as treboadas un dos símbolos máis significativos das festas de Tomiño, actuou a Treboada Virxe do Alivio.

O antigo alumnado tamén formou parte a través do grupo Comboiños. Toñi e Alina deleitaron aos asistentes cunha fermosa e emotiva actuación.

Tremelique, un grupo de pandeiretas do Rosal, animaron a cantar e bailar. Eder, o encargado de presentar e conducir esta cerimonia, pechou este acto cun repertorio de cancións que fixo emocionar a todo o público.

O broche final a esta xornada concluíu soprando xuntos a torta do 50 aniversario e cantando o parabéns.

A romaría foi, ademais, unha oportunidade para reforzar lazos entre toda a comunidade educativa e celebrar a historia dun centroque viu crecer a varias xeracións de Tomiño, xuntándose así o pasado, presente e futuro do Caselles.