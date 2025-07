A utopía cultívase na Paradanta

Hai un lugar agochado no alto do barrio do Castro, en Maceira (Covelo), entre montañas, ao que só se chega serpenteando estradas estreitas en constante ascenso.

Todos os cultivos de Semente de Paz contan con certificación ecolóxica. | // A. GUTIÉRREZ

Trátase dunha das fincas do proxecto de agroecoloxía e inserción Semente de Paz, no que os traballadores e traballadoras cultivan cada día especies hortícolas, que distribúen despois entre a veciñanza.

As súas caixas variadas repártense só no Concello de Covelo. | // D.P.

Traballan a través da venda directa sen intermediarios, e os seus prezos son moi competitivos para o que resulta habitual na agricultura ecolóxica. Pero a singularidade de Semente de Paz non reside nos seus vexetais, nin no seu método de venda senón en que, xunto ás hortalizas, cultivan a posibilidade dun mundo mellor.

Semente de Paz é un proxecto de inserción laboral, xerenciado por Santiago González Avión, que depende da empresa de inserción Acolle, e o groso da súa man de obra está formado por persoas migrantes que, por un periodo máximo de 3 anos, traballan en condicións laborais dignas, ao tempo que se lles ofrece a formación que precisan para desenvolver o seu oficio con excelencia e integrarse completamente na sociedade que os recibe. «Os traballadores chegan cun contrato dun ano, que se pode renovar ata tres. Despois, por moi ben que traballen, teñen que deixar o sitio libre para que outra persoa poida ter a mesma oportunidade», explícanos Chiqui Bernárdez, o responsable de produción desta pequena explotación.

Agora mesmo traballan alí como operarios Lucía, Mubarak, e Janet. Lucía, natural de Uruguay, chegou a Covelo trala pandemia, e agora está conseguindo o carné de conducir. Deste traballo valora que «dálle ao lugar man de obra, que é moi complicado. E ponme contenta que quede a produción na zona; producir para que o pobo coma». Sobre as súas condicións laborais comenta, entre risas, que en «en 21 anos nunca me pasara, traballar só de luns a venres».

Neste proxecto, ademais de traballar, tamén se aprende. Lucía asiste polas tardes a aulas de galego, e Janet e Mubarak, de español. Ademais, reciben formación en agroecoloxía da man do asesor e formador do proxecto, Alexandre Pereira.

«A miña función é asesorar, tanto en coñecemento técnico, como garantido que haxa unha continuidade comercial. A visión do proxecto era crear un programa de inserción laboral, dando un pasiño máis alá do que é a agricultura ecolóxica en si. Dentro dos parámetros da agricultura ecolóxica hai moitas cousas que están aprobadas pero que non cumplen cos principios do que debería ser ecolóxico. Por exemplo, a malla antiherbas que se desfai en microplásticos - que acaban integrados nos cultivos-, ou que os produtos poidan viaxar moitísimos quilómetros. Nós estamos intentando apostar por un sistema de venda local, ese sería o soño ao que aspira Acolle; para que toda a xente poida comer produto de calidade a un prezo asequible», explica Pereira, que ao longo da súa andaina na agricultura e a permacultura acadou fitos como a posta en funcionamento dun bosque de alimentos no deserto do Sáhara. Este proxecto, o do bosque de alimentos, están a levalo a cabo tamén en Lougares, onde aproveitan terras cedidas pola Igrexa para crear, con paciencia, un espazo que combine árbores froiteiras e hortícolas, cun mantemento case nulo. «O bosque de alimentos vai a outro ritmo, loxicamente, porque as froiteiras van máis lentas. Tamén hai moito máis traballo; agora estamos co aproveitamento da auga, facendo os sucos para permitir o rego», expón Chiqui Bernárdez.

Cando chegaron á finca na que agora traballan no barrio do Castro, atoparon un escenario complicado. O invernadoiro levaba anos abandonado, e a terra era impermeable e estéril. Aos poucos, convértena nun verxel «traballando con produtos orgánicos, e co obxectivo de crear a nosa biofábrica. Máis ca ecolóxica, facemos agricultura orgánica, que procura empoderar ás agricultoras e agricultores, facelos máis independentes da industria agroecolóxica. Plaguicidas, funxicidas… aínda que sexan de carácter ecolóxico requiren un investimento forte, pero se os e as agricultoras aprenden a facer os seus propios abonos e enmendas minerais pechamos o circuito. Aquí ensinámoslles a facer abonos, fertilizantes…», explica Pereira, antes de amosar o contedor no que reproducen microorganismos de montaña para estimular a fertilidade do solo.

Cada semana distribúen aproximadamente 25 cestas de hortalizas variadas, que ofrecen a través dun grupo de difusión de whatsapp, cumplindo estritamente coa súa filosofía de km0.

As persoas interesadas en coñecer máis este proxecto, ou adquirir os seus produtos, poden pórse en contacto desde a web sementedepaz.org, ou no número de teléfono 611190880.