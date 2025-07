O «Turonia» fai 25 anos promovendo a natureza

O pasado curso escolar marcou un fito importante para os centros educativos de Tomiño coa celebración do 25 aniversario do «Turonia», unha iniciativa xa consolidada no concello que leva acompañado a milleiros de nenos e nenas ao longo de dúas décadas e media.

A proposta, que involucra a todos os colexios públicos do municipio —Tebra, Barrantes, Sobrada, Goián e Pedro Caselles—, ten como obxectivo principal fomentar o respecto pola natureza, promover hábitos de vida saudables e dar a coñecer distintas formas de ocio activo e educativo en contornas naturais.

Nesta edición de 2025, a actividade comezou no colexio de Sobrada e concluíu no embarcadoiro de Goián.

Durante dous días de convivencia, o alumnado participou en diversas accións que lles permitiron afondar no coñecemento do entorno. Entre outras, realizaron observacións dos petroglifos do monte Tetón, analizaron a forza do vento, avistaron miñatos e estudaron a calidade da auga do río da Pedra.

O «Turonia» é máis ca unha saída escolar: trátase dunha experiencia inmersiva que transcende os límites da aula, permitindo que a cativada de Tomiño explore e aprenda nun ambiente diferente, fomentando ademais os vínculos afectivos entre nenos e nenas dos distintos centros.

A proposta consolidouse co paso dos anos como un símbolo educativo e emocional no municipio. Para moitas xeracións, «Turonia» é xa un recordo inesquecible, asociado a momentos de aprendizaxe, esforzo compartido e convivencia en contacto directo coa natureza.

A celebración deste 25 aniversario reforza o valor desta experiencia única e reafirma o compromiso da comunidade educativa de Tomiño cun modelo de ensino que aposta por formar persoas respectuosas, curiosas e comprometidas co medio.