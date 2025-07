O Rosal goza dunha Festa do Pilar de celebración compartida

O Rosal vive ata mañá unha nova edición da súa Festa do Pilar de Verán, unha celebración xa consolidada no calendario cultural da vila. A Praza do Calvario é estes días o centro neurálxico dun programa diverso que mestura música, tradición, gastronomía e espectáculos para todas as idades.

A festa comezou o xoves coa VII edición do Festival Xente Xida, no que participaron os grupos Ventos de Comesaña, Abóbriga, Lirolai e o Trebón dos Xidos.

Como cada ano, non faltou o porco ao espeto, para facer as delicias das persoas asistentes, nunha noite de encontro veciñal e sabor tradicional.

O venresabriuse cunha misa cantada polo Coro Ecos do Folón, seguida dunha procesión coa Banda da Agrupación Musical do Rosal (AMdOR).

Pola tarde, os xardíns do Concello acolleron o VI Torneo de Xadrez Concello do Rosal, que acadou un cento de participantes.

Xa pola noite celebrouse o Encontro dos Pobos, con música e baile tradicional a cargo das agrupacións Do Lusco e Fusco, Santa Columba (Ribadelouro) e Itxas-Alde (País Vasco).

O prato forte da festa foi o concerto do venres, protagonizado por The Rapants, unha das bandas con máis proxección e popularidade da escena galega actual.

Os muradáns estiveron acompañados pola Banda da AMdOR, nun espectáculo que encheu a praza de baile e diversión. A música continuou coa sesión AMdOR Fest DJ’s, nunha velada que animou a persoas de todas as idades a manter o corpo en movemento.

Programación

Hoxe, ás 22:00, será a quenda do Septeto Santiaguero, recoñecido internacionalmente pola súa interpretación da música tradicional cubana e gañador de dous Grammy Latinos.

O domingo estará dedicado ao público infantil, co espectáculo Cuacac! ás 20:00 horas, que mestura circo, teatro e danza.

A clausura chegará ás 22:30 coa proxección do filme clásico O Maquinista da General, de Buster Keaton, acompañado de música en directo a cargo do grupo Casperveck.