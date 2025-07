O Rosal despide unha Feira do Viño na que o viño é poesía

A XXXIII Feira do Viño pechou cun balance extraordinario tanto en participación como en ambiente. A Praza do Calvario converteuse no mellor refuxio para centos de familias que gozaron dun programa pensado para todos os públicos e todas as idades.

«Este ano sentiuse algo especial: esa calor humana que só se dá cando un pobo goza unido. Foi unha feira viva, orgullosa, segura e sostible», resume a alcaldesa Ánxela Fernández Callís, visiblemente emocionada e agradecida polo traballo de todo o equipo e da veciñanza.

O tempo acompañou con temperaturas moderadas e ceo cuberto que axudou a estirar as horas de feira durante o día.. A aposta pola sostibilidade deu un salto adiante este ano grazas a presenza de vasos reutilizables, puntos de auga e actividades sensibilización ambiental, cun posto de xogos de reciclaxe e de compostaxe, que converten á feira nun exemplo de evento con conciencia ambiental. Ademais, contouse con servizo de seguridade especial coas forzas de Policía Local e Protección Civil do Rosal, Garda Civil e reforzouse o servizo de autobuses.

O venres inaugurouse cun emotivo pregón a cargo de Ziyang Zhang, asesor vitivinícola da Embaixada de China, quen afirmou: «Veño dun país onde o té é arte, pero descubrín que en Galicia, e especialmente no Rosal, o viño tamén é poesía».

Ás catas profesionais e as actividades divulgativas sumáronselle as propostas musicais para todos os gustos: La Patrulla, Os Bregadiers, Meigallo, Famous Corner ou Andhrea and the Black Cats, ademais dos pasarrúas e espectáculos infantís como «O tranvía Leonardo» ou «Pepiña Maruxiña quere voar». Tamén houbo espazo para o patrimonio, con visitas guiadas ao retablo da igrexa e ao Museo do Cabaqueiro, e para a creatividade, co Escape Room «Segredos entre barricas» e as exposicións de Berto Franco, Ramón González e o Grupo Filatélico.

Outro dos momentos máis especiais da fin de semana foi o nomeamento dos Cabaqueiros e Confrades de Honra, no que o homenaxeado D. Alfonso Dorado Senra recibiu a sorpresa entre aplausos e afecto colectivo.

Con ese mesmo sentimento pechouse a feira: cun sorriso compartido e un brinde que non só celebra o viño, senón todo o que representa. Porque, como dixo o propio Ziyang Zhang: «Cando un viño do Rosal chega a unha copa en Shanghái ou en Pekín, non só se brinda polo seu sabor: bríndase por Galicia enteira».