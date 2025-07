Nigrán fecha o mes de xullo festexando ao seu patrón, San Fiz

O Concello de Nigrán organiza un ano máis a festa de San Fiz, patrón do municipio, o 31 de Xullo e 1 de Agosto (festivo local este último).

A celebración terá lugar no torreiro do Ceán, comezando o xoves a partir das 21:00 horas con concertos de «D´Lider» e, a continuación, de «La banda de ayer».

Ao día seguinte, como é tradición, a Banda de Música do Val Miñor abrirá o día festivo no municipio cun breve concerto na Praza do Concello ás 11:00 horas para volver a tocar no Ceán trala Misa Maior cantada pola Coral Novos Aires de Nigrán e a procesión, completándose este concerto coa presencia no torreiro do tradicional «pulpeiro» e unha cantina con bebidas e comida a cargo da Comisión de Festas das Angustias.

Xa pola noite, a partir das 21:00 horas a verbena correrá a cargo de Trío Nostalgias e Os Alegres do Val Miñor para ás 23:00 horas pasar o turno a Orquesta Escaparate.

«Desde o Concello de Nigrán recuperamos hai xa 10 anos esta celebración popular encargándonos de organizala de xeito directo porque, ata ese momento, sendo San Fiz o patrón do municipio, esa data pasaba desapercibida, mentras que nos consideramos que esta debe ser a gran verbena que sume a todas as parroquias», considera o alcalde, Juan González.