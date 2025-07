Nigrán cede este verán unha vivenda á cativada saharaui

O Concello de Nigrán repite a súa cooperación co pobo saharaui cedendo por terceira vez consecutiva durante o verán a vivenda municipal de Balinfra (Camos) ás monitoras que acompañan aos 300 cativos do programa «Vacacións en Paz» en Galicia. Así, desde finais de Xullo e ata inicios de Setembro, dúas mulleres hospédanse nesta casa coa cativada que non se adapta a cadansúa familia acolledora na comunidade galega.

O acalde de Nigrán valora esta experiencia como «moi enriquecedora para todos. O Concello ten a sorte de dispor dunha vivenda municipal que durante o verán non emprega o CEE Juan María, así que non dubidamos en ofrecela para este fin porque a prioridade é darlle o máximo uso social», explica o rexedor, Juan González, en referencia ao programa de respiro familiar deste centro de educación especial.

O traballo das monitoras saharauis consiste en atender á cativada de entre 8 e 9 anos que non se adapta ás familias, e nesta casa conviven uns días antes de tomar a decisión de se deben regresar aos campamentos ou reintentar unha nova acollida dentro deste programa, que en Galicia xestiona a asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharaui. «A súa presencia aquí contribúe a achegarnos máis entre os pobos e desmontar calquera tipo de prexuízo, non podemos estar máis contentos de acollelos», explica González

Adicionalmente, o Concello mantén a súa aposta pola cooperación internacional a través do proxecto «Nadafa» de recollida de residuos e sensibilización ambiental nos campamentos de refuxiados saharauis en Arxelia, concretamente na wilaya de Bojador, con 16.500 habitantes.

«O movemento solidario e a vontade expresada pola sociedade civil nesta causa é absoluto, o conflito do Sáhara compete directamente a España porque foi unha provincia máis deste país, e por iso queremos manter unha colaboración con eles, cremos que desde o local tamén debemos formar parte da cooperación internacional» insiste o rexedor.