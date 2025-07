Mos e Pezinok comezan o seu irmandamento

O Concello de Mos celebrou a pasada semana unha primeira reunión institucional por videoconferencia co municipio eslovaco de Pezinok, dando así inicio ao proceso de irmandamento entre ambas localidades. No encontro participaron a alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, e os concelleiros Julia Loureiro e Leo Costas, mentres que desde Pezinok interveu o seu alcalde, Roman Mács.

Esta toma de contacto oficial serviu para establecer as bases dunha futura relación de colaboración duradeira entre os dous municipios, sustentada en vínculos económicos, sociais e culturais comúns. Durante a reunión destacou especialmente a presenza do Grupo Copo, empresa con plantas de produción en Mos e en Pezinok, que se presenta como un elemento estratéxico para a creación de sinerxías no ámbito do desenvolvemento local, a innovación industrial e o intercambio de coñecementos.

A alcaldesa Nidia Arévalo cualificou o encontro como «un paso ilusionante que reforza o noso compromiso coa cooperación internacional a nivel local, desde o respecto mutuo e o desexo de medrar xuntos nunha Europa máis cohesionada». Pola súa banda, o alcalde Roman Mács amosou interese pola historia, cultura e realidade social de Mos, expresando a súa vontade de avanzar nun proxecto compartido que combine tradición, industria e futuro.

Como próximo paso formal, o Concello de Mos levará ao pleno do 28 de xullo a aprobación inicial do irmandamento, co obxectivo de asinar o acordo definitivo en setembro en Pezinok, coincidindo coas festas locais da cidade eslovaca, nas que Mos foi convidado a participar. Ademais, Mos tamén cursou unha invitación oficial a Pezinok para asistir á Festa da Rosa en xuño de 2026.

Os principais obxectivos do irmandamento serán fomentar o intercambio cultural, educativo e xuvenil; establecer colaboracións económicas e empresariais; impulsar proxectos de desenvolvemento sostible; compartir boas prácticas na xestión municipal; e promover o turismo e o coñecemento mutuo entre as cidadanías.