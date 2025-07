Os Goya incorporan a Cans como calificador

O Festival de Cans formará parte do listado de certames de prestixio que puntuarán para a selección de finalistas dos Premios Goya, na vindeira edición de 2026 que terá lugar en febreiro en Barcelona. A decisión foi comunicada esta semana pola Academia de Cine Español que preside Fernando Méndez-Leite á organización do certame.

Esta distinción supón un recoñecemento á traxectoria do certame e ao traballo da organización, ao mesmo tempo que suporá unha gran proxección para as novas e novos cineastas que Cans busca visibilizar. Do mesmo xeito, Cans marca un fito ao ser o único festival de España que se celebra nunha zona rural que calificará para os Premios Goya. No listado de festivais elaborado pola Academia atópanse algúns dos máis prestixiosos de España, a maioría deles en cidades capitais de provincia .

Cada curta seleccionada na competición oficial de Cans sumará 1 punto e cada curta premiada sumará 3 puntos.

Nos últimos anos, unha longa lista de curtametraxistas seleccionados e premiados en Cans, chegaron a seren finalistas dos Premios Goya e, en varios casos, lograron erguer o galardón na categoría de curtametraxes de ficción e animación.

En 2025, «Cafuné» de Lorena Ares e Carlos Fernández de Vigo, levou o Goya á mellor curta de animación, despois de ter a súa estrea en Galicia en Cans. No ano anterior, en 2024, o cineasta Martín Romero levou tamén o Goya de animación por «To be or not to be», mención especial no festival.

Na categoría de ficción, cineastas como Álvaro Gago ou Pedro Díaz foron recoñecidos en Cans antes de seren finalistas dos Goya con obras como «Matria» no caso do primeiro ou «La Entrega» no caso de Díaz, que triunfara co Premio do Público. Outros cineastas como Guillermo de Oliveira e Jaione Camborda amosaron as súas primeiras obras en Cans.