Dramiño leva o teatro ás parroquias

O grupo de teatro Dramiño, de Salvaterra de Miño, comezou o 21 de xullo a súa xira estival «Dramiño D’Ronda», que neste 2025 percorrerá 8 das 17 parroquias da vila de Salvaterra de Miño levando o seu espectáculo «Noites de Teatro» por todas elas.

Trátase dun espectáculo que promete unha hora de diversión e moitas risas, e que non deixará indiferente a ninguén. Nun formato de microteatros ou monólogos, Dramiño achega o seu traballo ás distintas casas culturais con claro fin: «Levar a cultura do teatro por todo o noso concello».

Dramiño promete programación diversa entre parroquias veciñas para que se o público desfruta o espectáculo poida voltar a facelo cunha proposta distinta noutra data da xira.

Uma, Lira, Leirado, Corzáns, Fornelos, Arantei, Alxén e Cabreira son as parroquias polas que rondará Dramiño este verán, con promesa de pasar polas restantes no verán do ano 2026.